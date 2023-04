La signature du nouvel accord collectif entre la NBA et les joueurs débouche forcément sur des nouveautés. L’une d’entre elles concerne la mise en place d’une limite de matchs pour les joueurs convoitant les trophées individuels de fin de saison. On fait le point.

65.

Sur la durée du prochain CBA, il faudra jouer minimum 65 matchs pour espérer remporter un prestigieux award de fin de saison, comme le MVP, le DPOY (Défenseur de l’Année), le Rookie de l’Année etc… La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic, en marge d’autres nouveautés.

NBA and NBPA have agreed to a minimum number of games played – 65 games – for players to be eligible to win major individual league awards such as MVP in the new CBA, sources tell @TheAthletic @Stadium.

