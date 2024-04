Bonne nouvelle pour l’écologie en NBA. Afin de célébrer le “Earth Month” (mois de la Terre), le programme NBA Cares (la NBA se soucie) est au cœur d’une initiative pour limiter le plastique dans les enceintes de la Grande Ligue. Les fans sont désormais autorisés, dans quelques salles, à amener des bouteilles d’eau réutilisables.

Le programme NBA Cares a été lancé en 2005 pour s’occuper des questions de responsabilité sociale au sein de la plus grande ligue de basket-ball du monde. Et en 2024, ces responsabilités sont notamment écologiques. Si empêcher les équipes de prendre l’avion une quarantaine de fois par saison n’est pas encore au centre des discussions, quelques initiatives sont déjà mises en place pour réduire l’emprunte carbone de la NBA.

En ce Earth Month 2024 (mois pour réfléchir aux façons dont nous pouvons aider la planète Terre), NBA Cares a annoncé que, pour combattre la trop grande utilisation du plastique, certaines enceintes autorisent désormais les fans à venir avec des bouteilles d’eau réutilisables.

Earth Month is all about planet over plastics and the NBA is cutting back on plastic in a big way! 🌎

Follow @nbacares for more easy tips that are better for you and the planet. pic.twitter.com/5WBfNfE5d5

— NBA Cares (@nbacares) April 25, 2024

NBA Cares donne l’exemple des Portland Trail Blazers qui l’autorisent lorsque la bouteille n’est pas en verre et fait moins de 32 onces liquides américaines (94,6cl).

Si ce n’était pas autorisé avant, c’est notamment pour des raisons de sécurité. Il fallait éviter qu’un joueur puisse recevoir dans la figure une bouteille faite en matériau solide venant des tribunes. Mais désormais, les enjeux écologiques ont pris le pas et il ne faut qu’espérer que les spectateurs soient assez intelligents pour ne pas faire ce qu’on appelle une Dimitri Payet dans le football français.

La NBA est une des ligues les plus polluantes de la planète et n’est pas vraiment un exemple à suivre en matière d’écologie, mais les initiatives prises pour rendre le basket-ball américain plus vert ne doivent pas pour autant être ignorées. Alors lors de votre prochaine visite dans une salle américaine, regardez ses règles sur le site internet et si possible, amenez votre bouteille d’eau réutilisable.

Source texte : NBA Cares