La saison régulière WNBA s’est terminée cette nuit, et avec elle la saison rookie historique de Caitlin Clark. Retour sur tous les records battus par la sensationnelle rookie du Indiana Fever.

La liste des records établis par Caitlin Clark cette saison

Nombre de passes décisives

337

Avec 337 caviars distribués (8,4 par match), Caitlin Clark a battu tous les records dans cette catégorie. Record de franchise, record pour une rookie, mais surtout record WNBA. Elle a dépassé Alyssa Thomas et ses 316 passes décisives.

Nombre de 3-points marqués par une rookie

122

Réputée pour sa capacité à planter des banderilles de partout, Caitlin Clark a enchaîné les ficelles durant sa campagne rookie. 122 tirs primés marqués, c’est un record pour une joueuse de première année. Elle a explosé celui de Rhyne Howard (85) qui datait de 2022.

Caitlin Clark gets the steal 🤝 Caitlin Clark hits the three 🤝 Caitlin Clark breaks another record 🤯 https://t.co/kM5nTdh9Mn pic.twitter.com/GkhPZuSeC3

— Indiana Fever (@IndianaFever) August 18, 2024

Nombre de points marqués par une rookie

769

Près de 20 points par match pour Caitlin Clark en tant que rookie, c’est plutôt pas mal. C’est même historique quand on prend son total de points sur une saison, à savoir 769. Elle a battu le record de son idole Seimone Augustus (744), qui a eu le désavantage de jouer moins de matchs en 2006 (34 contre 40 pour Clark).

Nombre de triple-doubles pour une rookie

2

Caitlin Clark n’est pas qu’une attaquante exceptionnelle, elle est une joueuse de basket très polyvalente. Elle est devenue la première rookie à réaliser un triple-double de toute l’histoire de la WNBA, et la première joueuse du Fever à réaliser cet exploit. Un exploit qu’elle a réalisé à deux reprises au cours de sa saison rookie.

THE MOMENT CAITLIN CLARK BECAME THE FIRST WNBA ROOKIE TO RECORD A TRIPLE-DOUBLE 🔥 pic.twitter.com/U0I44KI9Zd

— ESPN (@espn) July 6, 2024

Nombre de double-doubles points/passes pour une rookie

12

Aussi redoutable au scoring qu’à la passe, Caitlin Clark a collectionné les double-doubles points/assists. 12 au total au cours de sa saison rookie, dont 5 de suite entre fin juillet et la première quinzaine d’août. Elle a aussi réalisé cinq matchs en 25 points – 10 passes, égalant le record WNBA de Sabrina Ionescu en carrière. Trop facile !

Record du nombre de voix pour le All-Star Game WNBA

700 735

Caitlin Clark est la joueuse WNBA qui a reçu le plus de voix pour le All-Star Game dans l’histoire. L’énorme hype qui entoure la jeune joueuse s’est vue de différentes manières, notamment au niveau des affluences dans les salles, mais ce record est peut-être le plus parlant pour illustrer sa popularité.

Nombre d’assists au All-Star Game pour une rookie

10

Sélectionnée au All-Star Game WNBA en juillet dernier, Caitlin Clark s’est fait plaisir en distribuant 10 passes décisives lors du match des étoiles. Un record pour une rookie.

Passes décisives en un match

19

Le 17 juillet dernier, Caitlin Clark a sorti une masterclass à la passe avec pas moins de 19 assists face aux Wings. Elle a dépassé les 18 passes de Courtney Vandersloot en 2020 pour établir un nouveau record WNBA. Une performance tout simplement historique, surtout pour une rookie.

Caitlin Clark made history tonight with the dynamite double-double at Dallas 📚 pic.twitter.com/qbOzHOG7jw

— Indiana Fever (@IndianaFever) July 18, 2024

Nombre de… turnovers

223

Caitlin Clark est exceptionnelle, mais son jeu a aussi du déchet. Elle a accumulé 223 pertes de balle cette saison, soit une moyenne de 5,5 par match.

Joueuse la plus rapide à atteindre 350 points et 150 passes en une saison

22 matchs

Caitlin Clark n’a eu besoin que de 22 matchs pour totaliser 350 points et 150 passes décisives dans une saison. Personne n’est jamais allé plus vite. Elle n’a pas le temps !

Record de franchise pour le nombre de points dans une saison

769

Avec 769 points marqués, Caitlin Clark n’a pas seulement battu le record du nombre de points marqués par une rookie, elle a aussi battu le record de sa propre franchise. Clark a marqué deux points de plus que sa coéquipière Kelsey Mitchell cette saison, établissant ainsi un record au scoring chez le Fever.

third-straight Eastern Conference Player of the Week nod 📽️

Caitlin Clark averaged 25.0 PPG, 10.0 APG & 7.7 RPG, notched her 2nd career triple-double, set the record for most 3PM in a season in franchise history & set a new franchise record for most double-doubles in a season. pic.twitter.com/bD8mgVRtKm

— Indiana Fever (@IndianaFever) September 10, 2024

Record de franchise pour le nombre de double-doubles dans une saison

14

Caitlin Clark a totalisé 14 double-doubles cette saison, également un record de franchise chez le Fever. Elle a fini avec 12 double-doubles points/passes, 2 double-doubles points/rebonds (incluant 2 triple-doubles).

Record de franchise pour le nombre de 3-points marqués dans une saison

122

En plantant 122 tirs primés, Caitlin Clark a non seulement battu le record de 3-points pour une rookie, mais aussi le record de tirs primés pour une joueuse du Indiana Fever.

Sources texte : Fever, ESPN, IndyStar

Caitlin Clark's historic rookie season 👏

MOST AST IN A SEASON

Caitlin Clark: 337

Alyssa Thomas: 316

Courtney Vandersloot: 314

MOST 3PTS IN A SEASON

Sabrina Ionescu: 128

Caitlin Clark: 122

Diana Taurasi: 121

MOST CAREER 25 PTS/10 AST GAMES

Caitlin Clark: 5 (40 GMS)… pic.twitter.com/qZsVMVpYYm

— Ballislife.com (@Ballislife) September 20, 2024