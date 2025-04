On l’a appris hier soir entre le fromage et le dessert, Tyrese Maxey ne disputera pas la fin de la saison avec les Sixers. Éponge jetée, drapeau blanc, vivement que ça se termine pour la franchise de Philly.

Les arrivées de Paul George et Guerschon Yabusele, le one-two punch Joel Embiid / Tyrese Maxey, un supporting cast solide et un Nick Nurse motivé sur le banc laissaient penser en début de saison que les Sixers étaient un contender logique, malgré toute la lose entourant la franchise de Pennsylvanie arrivé le moment des Playoffs.

53 défaites plus tard, c’est un cauchemar.

Joel Embiid a joué 19 matchs après les 38 de la saison passée, Paul George en a joué 41 mais il a joué comme un mec de DM4 la moitié du temps et enregistrait des podcasts pendant l’autre moitié. Le rookie Jared McCain était promis au ROY après un début de saison fantastique ? Bim, genou explosé. Au final le meilleur joueur des Sixers sur cette saison doit être quelque chose comme Quentin Grimes, nan vraiment le mal est profond, et c’est donc dans ce contexte, deux semaines après l’officialisation de l’élimination de l’équipe de la course aux Playoffs, qu’on apprend que le meneur All-Star Tyrese Maxey de prendra pas la peine de retrouver ce désastre d’ici la fin de saison. On est presque soulagé pour lui.

Philadelphia 76ers star Tyrese Maxey is expected to be ruled out for the rest of the season with a finger tendon injury, sources tell ESPN. Maxey has been sidelined since March 3 and has attempted to rehab the finger, but still is dealing with discomfort and needs treatment. pic.twitter.com/RXaaD0RXRU

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2025



Blessure au doigt pour le dragster des Sixers, le meilleur Tyrese de NBA en 2025, 26,3 points par match cette saison et All-Star pour la première fois en février, mais probablement bien déçu par la tournure des évènements cette saison en Pennsylvanie. Le T-Max laisse les Quentin Grimes, Jared Butler ou autres Lonnie Walker gérer la fin de cette régulière à oublier, et nous on va tranquillement aller se faire un shot de Javel/Menthe en attendant la Lottery et son éventuel Trust The Process 2, puisque le premier semble bien parti pour être un échec total. Les mots sont durs, oui, mais il est 2h04 du matin et on en a gros.