La NBA a prévenu Ja Morant : les célébrations façon “arme à feu”, c’est non. Surtout pour un joueur qui a un historique assez compliqué avec ce genre d’objet… mais voilà que cette nuit, Morant a renouvelé son geste, et a expliqué se considérer comme la victime d’un narratif négatif autour de lui. Attention à la réaction de la ligue.

Adam Silver ne va pas, mais alors pas du tout aimer. Seulement deux jours après avoir reçu un avertissement de la ligue concernant sa célébration lors du match face aux Warriors, il a réitéré le geste cette nuit contre le Heat. Une provocation qui devrait trouver une réponse rapidement, sans doute avec une amende ou une suspension… ce qui serait vraiment un mauvais calcul pour les Grizzlies.

Ja Morant was issued a warning by the NBA for making a gun gesture on Tuesday night.

Tonight, he brought the celebration back. pic.twitter.com/p71Z70oKup

— The Athletic (@TheAthletic) April 4, 2025

La star de Memphis s’est d’ailleurs exprimée sur le sujet dans des propos relayés par The Athletic, expliquant être désormais habituée au fait que les médias et le monde du basket en général la considère comme “le vilain”.

“Je suis le vilan depuis deux ans maintenant. Chaque chose, même petite, qui peut être dite en négatif sur moi, ça fait du bruit. Je m’y suis habitué, je m’en fiche désormais.”

Ja Morant says he isn’t bothered by the recent negativity surrounding his name.

“I’m kind of used it.” pic.twitter.com/1W6MOqZHHc

— The Athletic (@TheAthletic) April 4, 2025

Dans le sillage de sa déclaration, ses coéquipiers ont aussi pris sa défense. Desmond Bane en tête, qui pense ouvertement que la NBA a une cible en la personne de Ja Morant.

“Je pensais que c’était des conneries (à propos de l’avertissement de la ligue). Je pense que beaucoup de joueurs ont cette célébration à 3-points en NBA, et Morant est le seul ciblé. Ce n’est pas mérité ni juste.”

Source : The Athletic