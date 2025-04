Jalen Brunson de retour à l’entraînement… pour être disponible dès ce weekend ?

Bonne nouvelle pour les Knicks, Jalen Brunson va de mieux en mieux. Selon Chris Haynes, le meneur est prêt pour s’entraîner à 100% et la question de sa participation au match face aux Hawks ce samedi serait même sur la table. Un retour à temps pour se remettre en condition avant le début des Playoffs.

Les Knicks avaient un objectif avant les Playoffs : arriver en forme au 19 avril, avec un effectif complet disposé à tout donner dès le premier tour. Cela prend une tournure encourageante car le seul blessé majeur de l’équipe, Jalen Bruson, est sur la voie d’un rétablissement complet et devrait probablement profiter des derniers matchs de saison régulière pour reprendre un peu de rythme.

Sources: New York Knicks star Jalen Brunson (ankle) to practice for first time on Friday and is expected to be ruled questionable Saturday vs. Atlanta Hawks. #haynesbriefs https://t.co/jkTm5lE1Ay pic.twitter.com/hJ1sbJtOVZ

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 3, 2025

Selon Chris Haynes, le meneur des Knicks est prêt pour sa première séance collective, qui aura lieu vendredi. Un entraînement au bout duquel sera sans doute décidée sa participation au match de samedi, face aux Hawks. En termes de classement, les Knicks sont à 3 victoires d’avance sur les Pacers. Il ne faut donc pas perdre, mais disons que la priorité est d’abord le repos et le conditionnement à l’aube d’une postseason importante où le groupe de Tom Thibodeau nourrit d’importantes prétentions.