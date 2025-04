Nicolas Batum finaliste du trophée de coéquipier de l’année

La reconnaissance pour un joueur qui fait chaque soir des petites lignes dans les chiffres, de vrais matchs dans l’envie, l’intensité et le don de soi. Nicolas Batum est finaliste du trophée de coéquipier de l’année, et qu’on se le dise franchement : il mérite de le gagner.

Il y a beaucoup d’autres concurrents sérieux, qui ont également les qualités de Nicolas Batum dans leurs équipes respectives. Toutefois, on garde notre préférence pour Batman, qui fait preuve, soir après soir avec les Clippers, d’une motivation sans faille récompensée par la confiance absolue de Tyronn Lue en lui.

Pour le Français, qui vit ses dernières aventures NBA en carrière à Los Angeles, la récompense serait la preuve ultime de son bon comportement, de son sens du collectif et son rôle de personne importante pour le vestiaire chez les Voiliers. Ce sont d’ailleurs des critères qui entrent pleinement en jeu dans l’attribution du trophée. L’an passé, Mike Conley avait été élu.

The finalists for the 2024-25 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award.

The annual honor recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on and off court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment and dedication to team.… pic.twitter.com/WPMGJxUS4d

— NBA (@NBA) April 2, 2025