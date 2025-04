La communauté le réclamait, alors il est sorti de sa tanière pour vous offrir le banger accompagnant l’arrivée du printemps. Lui c’est Simon aka le Professeur, et le banger c’est l’Addition, pépite de plus de 2h20 à déguster sans modération.

Quand Simon débarque sur le canapé, c’est rarement pour taper un Fifa. Un Zelda peut-être, spoiler pour cette vidéo, mais en tout cas c’est une nouvelle masterclass livrée par le serveur préféré de ton restaurant favori.

Ja Morant et ses bêtises, le projet de NBA en Europe, les équipes de Playoffs en qui on a confiance et ce qu’on aime manger solo, de quoi se régaler pendant plus de deux heures. A boire et à manger, le tout dans la bonne humeur et avec une expertise cette fois-ci sans H, c’est l’Addition, et c’est TrashTalk qui régale !