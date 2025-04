Stephen Curry, impérial au meilleur moment pour les Warriors

Depuis sa performance monstrueuse à 52 points contre les Grizzlies en début de semaine, Stephen Curry est tout simplement sur un nuage : 41,6 pions de moyenne en trois rencontres, et trois victoires pour des Warriors qui effraient de plus en plus alors que la saison régulière touche à sa fin et qu’à l’Ouest, tout reste possible en termes de classement.

“Stephen Curry… Je pensais qu’il pouvait gagner le trophée de joueur de la semaine hier soir, je crois désormais qu’il est pour lui après le match ce soir. Il crée des espaces pour tout le monde, tout le monde bénéficie de son jeu depuis… je peux parler pour les 13 dernières années. Il est heureux… et il emporte tout le monde avec lui” – Draymond Green.

Quelques phrases qui résument tout ce que la réussite de Stephen Curry permet aux Warriors d’acquérir en termes de fluidité, d’envie, de plaisir. Le meneur de Golden State sort une semaine de titan sur le plan statistique, trois victoires en trois matchs sur le plan collectif et un coup de chaud si caractéristique de sa personne. 52 points contre les Grizzlies, 37 face aux Lakers, 36 pour mettre les Nuggets hors jeu.

Pulled up with purpose. Left no doubt. @chase || Play of the Game pic.twitter.com/ZNqA8kwX36

— Golden State Warriors (@warriors) April 5, 2025

Après son carton énorme contre Memphis, le Chef a expliqué qu’il s’agissait d’abord d’une histoire de rythme. Et à ce jeu là, sa semaine de repos fin mars à beaucoup aidé. Même si les Warriors ont perdu les deux matchs disputés sans lui.

“Je me sens dans le rythme. La semaine de repos a beaucoup aidé en ce sens, je suis en forme et je veux maintenir cela le plus longtemps possible. […] On ne peut pas prédire ce genre de performance, mais le rythme aide beaucoup. C’est le résultat de la bonne préparation pour le match et le reste vient tout seul.”

L’un des grands points forts de Curry, c’est aussi l’expérience. Entre le premier titre, en 2015, et aujourd’hui, 10 ans d’eau a coulé sous les ponts. Et les Warriors ont traversé toutes les situations possibles et imaginables en NBA. D’un bilan historique à une défaite toute aussi mythique en Finales. Des blessures terribles au retour au sommet alors que beaucoup de monde les pensaient en fin de course. Un bagage infiniment précieux qui permet à Steph de savoir comment appréhender le contexte de la bonne manière.

“Il y a toujours de la compétitivité, mais c’est compliqué d’avoir le même niveau d’intensité pendant 82 matchs. Le sentiment d’urgence actuel, avec chaque match comptant énormément au classement, ça concerne forcément plus. C’est pour cela que nous avons eu autant de succès ces dernières années. Quand les enjeux augmentent, que la lumière est plus forte, nous avons tendance à élever notre jeu.”

Bien sûr, hors de question de parler de quelconque idée de “fin en soi” à propos de ces performances. Si belles soient-elles, elles ne constituent qu’une arme (très efficace, il faut quand même le dire) pour permettre aux Warriors de gagner des matchs. Il reste cinq rencontres d’ici à dimanche prochain, dont une capitale contre Houton à la maison et un final sans doute énorme d’enjeu contre les Clippers.

“On a encore beaucoup de travail pour finir la saison très fort. Il faut qu’on se concentre sur le fait de se maintenir à ce niveau. On ne peut pas se projeter sur le futur. C’est dur pour nous physiquement, et on doit en tirer les enseignements pour que de bonnes choses nous arrivent.”

La dernière semaine de régulière à l’Ouest.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/jHFPs8rtAR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2025



Source : NBCS Warriors, ESPN, Sports Illustrated