C’est l’une des plus belles histoires de la saison NBA 2024-25 : lanterne rouge l’an dernier (14 victoires), les Pistons ont déjoué tous les pronostics jusqu’à décrocher une place pour les Playoffs. Un retournement de situation tout simplement historique.

Avec les arrivées de plusieurs vétérans (Tobias Harris, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr.) et un nouveau coach en J.B. Bickerstaff, on savait que les Pistons allaient progresser un minimum cette année. En même temps, ils ne pouvaient pas vraiment tomber plus bas au vu de la saison cataclysmique vécue l’an dernier : 14 victoires seulement, avec dans le lot une terrible série de 28 défaites consécutives.

Certains imaginaient Detroit gagner dix à quinze matchs de plus cette saison. D’autres pensaient qu’ils pouvaient se rapprocher du play-in tournament. Les plus optimistes misaient sur une qualif’ au play-in, donnant la possibilité d’aller en Playoffs. Mais personne, en dehors peut-être de quelques fans bourrés de Detroit, n’avait imaginé ça :

Bilan de 43 victoires – 34 défaites, 5e place à l’Est, qualifié directement pour les Playoffs NBA.

Dans une saison où les Pistons ont trouvé une magnifique solidité collective ainsi qu’une vraie identité de poil à gratter, et où Cade Cunningham a franchi un très gros cap jusqu’à s’imaginer comme “le futur meilleur joueur du monde”, Detroit a réussi l’exploit de tripler son nombre de victoires (grande première en NBA) ! De quoi devenir la première équipe de l’histoire de la Ligue à se qualifier en Playoffs juste après une saison à seulement 14 succès.

C’est la première fois depuis 2019 que les Pistons vont disputer les Playoffs. C’est aussi la première fois depuis 2016 que Detroit remporte au moins 43 matchs dans une saison. Peuvent-ils désormais gagner une série de Playoffs pour la première fois depuis 2008 ? On aura la réponse dans les prochaines semaines.

Quoi qu’il arrive, la saison des Pistons est déjà une grande réussite.

Source texte : ESPN

