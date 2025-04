52 points, puis la victoire face aux Grizzlies synonyme de cinquième place à l’Ouest. Cette nuit avait des allures de rêve pour Stephen Curry et ses Warriors. Un rêve derrière lequel se cachent plusieurs records…

Eh beh, sacrée nuit à laquelle on a eu le droit en NBA. De la perf individuelle à gogo, Jokic en triple-double à 61 points, et donc ce qui nous intéresse ici, Stephen Curry : 52 points, 10 rebonds, 8 passes décisives à 52% au tir et 60% à 3 points (12 sur 20 !!!). Au bout d’un moment, on n’a même plus les mots.

STEPHEN CURRY INHUMAIN FACE AUX GRIZZLIES 🚨🚨🚨

🔹52 POINTS

🔹10 REBONDS

🔹8 PASSES DÉCISIVES

🔹5 INTERCEPTIONS

🔹16/31 AU TIR

🔹12/20 DE LOIN

🔹8/8 AUX LANCERS

UNE LÉGENDE ABSOLUE, UN PYROMANE SANS ÉGAL ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/R0feVn06I5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 2, 2025

Mais si seulement ce n’était que ça.

Avec cette performance, le meneur de 36 ans a battu pas mal de records. Tout d’abord, il a mis son rival de toujours, LeBron James, dans le rétroviseur et l’a dépassé au nombre de matchs à 50 points en carrière. En plus de ça, le Chef est également devenu le deuxième guard de l’histoire à inscrire plus de 1 500 points en une saison, à 36 ans ou plus. Le seul autre à l’avoir fait : Michael Jordan, rien que ça.

Du King James par-ci, du MJ par-là : au moins pas de jaloux, juste de la pure greatness. “Et c’est pas fini” comme dirait l’autre. Ce match contre les Grizzlies a aussi été l’occasion de grimper d’une place au classement des meilleurs scoreurs de tous les temps. Désormais 25e après avoir dépassé Jerry West, Stephen Curry totalise 25 205 points en carrière et n’est qu’à 74 unités d’un autre meneur qui était plutôt adroit de loin : Reggie Miller.

Anthony Slater, insider des Warriors, a recueilli son ressenti sur ce nouveau palier franchi :

“Ça m’a rendu émotif (de dépasser Jerry West). C’est spécial quand on repense à ce qu’il représente pour la Ligue, pour le monde du basket et pour notre organisation quand il y a travaillé. […] C’est vraiment spécial, c’est le Logo après tout. Je mettrai le ballon du match bien en valeur.”

Making moves ⚡️

Stephen Curry has passed Jerry West for 25th on the NBA’s all-time scoring list pic.twitter.com/1D311naCbI

— Golden State Warriors (@warriors) April 2, 2025

Une soirée déjà bien all-time… mais qui aurait pu l’être encore davantage. À l’entame du dernier quart, Stephen Curry avait déjà inscrit 11 tirs à 3-points. Difficile donc de ne pas penser au record de son ami et ancien coéquipier Klay Thompson : 14 tirs à 3-points en un match. Malheureusement, les étoiles ne se sont pas alignées pour le Chef, puisqu’il terminera ce quatrième quart à 1/5 derrière l’arc.

Cependant, comme tous les observateurs, l’intéressé y a bien pensé :

“Mes deux premiers tirs dans le dernier quart montrent que j’étais pas loin. J’y ai pensé.”

Steph Curry had a chance at Klay’s 14 3s tonight if he stayed hot late. Finished 12-of-20.

“First two shots I took in the fourth quarter were a reflection of that. I thought about it.”

Plus he reflects on passing Jerry West on all-time scoring list pic.twitter.com/p4YIRc1AwS

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 2, 2025

En attendant, cette nuit a fait du bien non seulement à Stephen Curry, mais aussi aux Warriors en général.

Battre les Grizzlies leur permet de se hisser à la cinquième place de la Conférence Ouest. Rien n’est définitivement gagné évidemment, le Play-In reste très proche, mais il y a de quoi sourire dans la Baie.