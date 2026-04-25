Nickeil Alexander-Walker élu Meilleure Progression (MIP) de l’Année 2026 !

C’est officiel : la première semaine de Playoffs touche à sa fin, et avec elle la fin de la première salve de trophées individuels. Et avant de connaître le Coach de l’année, le Rookie de l’année ou le fameux MVP… aujourd’hui, nous connaissons le joueur ayant connu la meilleure progression de l’année 2026 (plus communément appelé MIP, ou Most Improved Player). Et le lauréat 2026 s’appelle : Nickeil Alexander-Walker !

🚨 C’EST OFFICIEL !!

NICKEIL ALEXANDER WALKER EST ÉLU PROGRESSION DE L’ANNÉE 2026 EN NBA !! 👏👏👏 pic.twitter.com/k1rnI0GH4E

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Le meneur des Hawks remporte le trophée de meilleure progression de l’année à peine un an après son arrivée à Atlanta. Il faut dire que le garçon avait un sacré dossier. En effet, arrivé de Minnesota à l’été dernier, il avait pris cette nouvelle opportunité le couteau entre les dents. Passé d’une utilisation en sortie de banc chez les Wolves à titulaire 71 matchs sur 78 joués (contre 10 la saison dernière), Nickeil Alexander-Walker a déjà pris du galon à ce niveau-là.

Mais ça ne s’arrête pas là : qui dit plus de minutes dit plus de stats aussi, non ? Eh bien oui ! Et quelle progression… NAW est passé d’une moyenne de 9,4 points en 2024-25 à 20,8 cette saison. Pour vous rendre compte de la dinguerie, il devient le cinquième joueur seulement de ces 35 dernières saisons à connaître une progression de plus de 11 points d’une saison à l’autre (tout en étant éligible sur les deux saisons de suite évidemment).

Très content pour Nickeil Alexander Walker qui était en sortie de banc à Minnesota et voulait vraiment aller à Atlanta se faire un nom.

Le contrat, la signature, le trade de Trae Young, tout s’est mis en place pour qu’il devienne plus que « le cousin de SGA » : un des meilleurs…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Pour la petite anecdote, les Hawks deviennent la première franchise de l’histoire à enchaîner deux MIP d’affilée, la saison dernière ayant récompensé Dyson Daniels.

Alors, évidemment, on aurait pu s’attendre à ce que le nom de Jalen Duren apparaisse à côté de ce trophée cette année tant le pivot des Pistons a fait une saison monumentale, mais la victoire est tout aussi méritée pour Nickeil (la bonne fin de saison d’Atlanta ayant dû jouer dans l’esprit des votants), lui qui peut désormais inscrire trois grosses lettres sur son CV : M.I.P. !

Le détail des votes juste ici :

Voici les détails du vote concernant le trophée de progression de l’année : pic.twitter.com/waOZLTqjda

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

Source texte : NBA