Les Celtics se rassurent face à Philly et remportent le Game 3 (108 à 100) grâce à un trio ultra clutch Jaylen Brown – Jayson Tatum – Payton Pritchard. Les hommes de Joe Mazzulla repassent devant dans la série et récupèrent l’avantage du terrain : 2-1 pour les C’s !

Score final : Celtics 108-100 Sixers

Boston repasse devant dans la série en menant 2-1 grâce à un money-time très bien géré.

Jaylen Brown a été énorme des deux côtés du terrain dans le quatrième quart-temps avant que Payton Pritchard et Jayson Tatum ne closent l’affaire ! ☘️ pic.twitter.com/Mj9f5pSO0W

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Le film du match

Début de match mieux maitrisé par les Celtics, les hommes de Joe Mazzulla virent en tête après 12 minutes (29-24). Le niveau de jeu n’est pas exceptionnel mais le match est serré et plaisant.

Côté Sixers, le trio Tyrese Maxey – VJ Edgecombe – Paul George se montre très intéressant, Philadelphie propose même un peu plus en attaque, mais Boston compense avec un beau pourcentage à trois points, ce qui permet aux hommes en vert de conserver l’avantage à la pause (54-47).

Au retour des vestiaires, les Sixers frappent fort avec un run de 12-0 et repassent devant dans le troisième quart-temps, notamment grâce à un Tyrese Maxey énorme derrière la ligne à 3 points.

La salle a explosé !!! 💥 pic.twitter.com/EYh7ZeJvhO https://t.co/LNdW8lnyvq

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Malgré ce coup chaud, Boston tient le choc, en grande partie grâce à son banc avec un 36-14 au final en faveur du banc des C’s (à noter que dans les 14 points du banc des Sixers, 12 viennent de Dédé Drummond). Boston reprend donc le contrôle et termine le troisième quart-temps en tête (79-74), porté comme souvent par Jaylen Brown et Jayson Tatum, bien épaulés par un Payton Pritchard précieux dans ses minutes.

Dans un quatrième quart disputé et un money time de folie où les deux équipes se rendent coup pour coup entre les 3 points de Tyrese Maxey et les contres attaques de C’s, c’est justement Payton Pritchard qui vient crucifier les Sixers à une minute du terme, suivi du dagger signé MONSIEUR Jayson Tatum qui atteint les 3 000 points en Playoffs dans ce match (4e de l’histoire de la franchise).

Victoire finale de Boston qui se rassure (légèrement) en reprenant l’avantage du terrain.

CE SHOOT D’ASSASSIN ! 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/7M2oojcRDj https://t.co/mJ19LachL6

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JAYSON TATUM SOUHAITE BONNE NUIT À TOUT PHILADELPHIE !!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yApwoAINAE

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Côté stats

Jayson Tatum et Jaylen Brown finissent tous les deux à 25 points (ajoutez 7 passes, 4 rebonds à JT et 4 passes, 7 rebonds à JB). Payton Pritchard finit lui avec 15 points, 5 shoots longue distance et un +/- de +18 !

Côté Sixers, Paul George a été très bon dans la création et au shoot avec 18points et un 4/7 à trois points, tandis que Maxey a fait le boulot malgré la défaite en terminant meilleur marqueur du match avec 31 points, 6 passes et 5 tirs du parking.

Le highlight du match

VJ Edgecombe, l’aigle de Philadelphie…

THE BLOCK. THE DUNK. 🔥 pic.twitter.com/apOMbNtIPe

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Les Celtics reprennent l’avantage et mènent 2-1 ! On sent les C’s meilleurs (logique) mais attention parce que l’écart n’est pas aussi évident qu’annoncé en début de série… à suivre !