Une fin de match de folie qui nous a offert une prolongation voit s’imposer des Lakers increvables dans le Game 3 (112-108, a.p.). LeBron James en héros immortel a sauvé les siens avec un shoot monumental, et les Rockets n’ont pas réussi à battre des Lakers pourtant très moyen une bonne partie du match… Mais quand le King s’élève, l’aura suit et le sort s’acharne sur les adversaires. 3-0 pour les Lakers, ça sent les vacances dans le Texas ou c’est nous ?

Les Lakers remportent une bataille de tranchées face à des Rockets impuissants (112-108, a.p.). Pourtant passés tout près de la victoire, les hommes d’Ime Udoka sont à 48 minutes des vacances, tandis que LeBron James et les siens sont au 27e ciel ! Voici un résumé maison de ce match fou et, surtout, de cette fin de match irrespirable…

Les Lakers ont raté leur deuxième mi-temps, LeBron James a fait de grosses erreurs dans le money-time…

Mais lorsqu’il a fallu mettre LE SHOOT, le roi est redevenu légende et permet à L.A de mener 3-0 ! 👑

Très belles performances aussi de Marcus Smart et Rui Hachimura.👏 pic.twitter.com/PplGsbPthF

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Les Lakers ont démarré ce match sur un très beau 6/6 au tir. Rui Hachimura est absolument incandescent pour commencer : 16 points dans le premier quart-temps (record en carrière). On se dit alors que tout va bien à Los Angeles. Et ce n’est pas seulement une question d’adresse : le jeu est d’une propreté remarquable ! Preuve de cette maîtrise collective, les 12 premiers paniers des Lakers sont synonymes de 12 passes décisives… du mouvement, du jeu sans ballon, des lectures justes, bref du très beau basket.

En face, les Rockets sont rapidement mis sous pression. Dès qu’une prise à deux arrive, c’est quasiment une perte de balle automatique. Les Lakers déroulent, Houston est à la ramasse, sans mouvement offensif, avec très peu de créativité et l’écart monte jusqu’à +15. À la mi-temps, Los Angeles mène 63-52, mais visuellement, l’écart semble encore plus important.

Au retour des vestiaires, pourtant, les Rockets réagissent avec un run qui les ramène à seulement trois points. Et dans le dernier quart-temps, Houston s’arrache enfin. À six minutes du terme, les Rockets repassent devant (92-91). Cette fois, on se dit que c’est la bonne : qu’ils vont revenir à 2-1 dans la série. À 40 secondes de la fin, ils mènent encore de six points (101-95), après ce qui ressemble à un dagger d’Alperen Sengun. Le match semble alors plié…

Et énorme perte de balle dans ‘a foulée de LeBron James.

Il a l’ air complètement cuit et ça risque bien de coûter le match aux Lakers ! 😱pic.twitter.com/FkfKRZbs0r

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Le tournant du match

Mais c’était sans compter sur LeBron James et une fin de match complètement folle. Car sur la possession suivante, Marcus Smart intercepte la balle, obtient trois lancers francs et les convertit : 101-98 à 25 secondes de la fin. On s’attend alors à une fin de match classique et à un jeu de lancers… mais non. La pression défensive exceptionnelle des Angelinos force une énième perte de balle texane, Smart récupère le ballon qui finit dans les mains du King.

Et là, le temps s’arrête : LeBron James s’élève à trois points… et égalise. À 41 ans, après près de 40 minutes dans les pattes, il sort un tir monumental pour ramener les deux équipes à égalité. LÉGENDAIRE !

SHOOT EXCEPTIONNEL POUR ÉGALISER. QUELLE FIN DE MATCH ! 😍pic.twitter.com/3zZpTLV06e https://t.co/K5RnRbTsSp

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Nouvelle grosse défense des Lakers derrière, LeBron capte le rebond, demande le temps mort. Avec une seconde à jouer, il tente un step-back à trois points qui frôle l’exploit absolu… mais ça ne rentre pas. Direction la prolongation.

LeBron James à un rien du buzzer-beater. La NBA aurait explosé 😭😭pic.twitter.com/I0m1yKTeNl https://t.co/Bx32CaHuIK

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En overtime, les Lakers prennent le meilleur départ. LeBron continue d’impressionner, les Angelinos jouent un basket propre, patient, léché. On assiste à un vrai combat : les bonnes mains de LBJ dans la raquette qui ensuite se jette au sol face à Sengun, Marcus Smart qui arrache des rebonds décisifs dans les dernières secondes… l’intensité est TOTALE. Franchement, un régal !

LA BAGARRE ! LES PLAYOFFS ! QUEL KIFF ! 😍 pic.twitter.com/uxMhtBBZxt

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Victoire finale 112-108 des Lakers dans un match dantesque, porté par un LeBron James exceptionnel, increvable et incroyable d’envie et de clutchitude dans le money-time. Respect éternel Sir !

Et quand on regarde les stats, c’est encore plus fou : un DeAndre Ayton à seulement 2 points, Rui Hachimura limité à 6 unités après son explosion du premier quart, Luke Kennard à 14 pontos (loin de ses standards des deux premiers matchs)… et malgré tout ça, Houston n’a pas réussi à s’imposer. Ça en dit long sur leurs limites dans cette série.

Houston, we got a BIG problem ! 🚀

61 tirs tentés de plus que les Lakers sur la série, autant de rentrés et pourtant ils sont menés 3 à 0.

La saison régulière n’était pas dingue, mais je ne sais pas s’il était possible d’imaginer des Playoffs plus décevants… 🥶 pic.twitter.com/7w289Icjpf

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De grosses perfs

À Houston, Alperen Sengun a été immense dans la fatigue, tenant la baraque dans les moments compliqués avec ses 33 points, 16 rebonds et 6 passes. À ses côtés, Amen Thompson a sorti un match ultra complet : 26 points, 11 rebonds (dont 5 offensifs), 4 passes, 3 interceptions et 3 contres. Et puis, malgré ses problèmes de fautes, Jabari Smith a également été précieux, notamment grâce à son adresse extérieure (6/10 à trois points).

Du côté des Lakers, la lumière s’est clairement éteinte en deuxième mi-temps… avant de revenir par l’intermédiaire du King en fin de match. 29 points, 13 rebonds et 6 passes pour LeBron, qui a sauvé les siens. Marcus Smart a été tout simplement monstrueux, avec 21 points et 10 passes, mais surtout une activité défensive unique : 2 contres et 5 interceptions, dont certaines décisives… Il est aussi l’une des principales raisons pour lesquelles les Lakers s’en sont sortis.

LeBron James cette nuit face aux Rockets :

🔸 29 points (10/22 au tir)

🔸 13 rebonds

🔸 6 passes décisives

🔸 4/9 à 3-points

🔸 Le shoot salvateur

Tout n’a pas été parfait, notamment dans le money-time, mais pétard de misère, quelle série il nous sort ! 👑 pic.twitter.com/K1xEc4GCxb

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Le highlight du match

Pour le plaisir on vous remet, sous d’autres angles, cette merveille qui nous a fait crier à 4h du mat…

Le shoot de LeBron James pour emmener les Lakers en prolongation vu d’autres angles ! 🎥

Quel moment on a vécu encore… pic.twitter.com/ptdK1olrd5

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Le sentiment qui se dégage après ce Game 3 est clair : peu importe le scénario, les Lakers trouveront toujours une solution (ou Houston leur en offrira une). LeBron fait fermer beaucoup de bouches et on se rapproche du scénario annoncé d’un LBJ en héros qui qualifie son équipe sans Austin Reaves ni Luka Doncic !