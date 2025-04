Ce n’est un secret pour personne, les Grizzlies sont en galère actuellement. Memphis continue de dégringoler au classement alors que la franchise vient de changer d’entraîneur. Jaren Jackson Jr. essaye de remettre les choses en perspective… un peu maladroitement.

Un changement d’entraîneur, huit défaites en dix matchs, une grosse chute au classement, et un play-in tournament qui se rapproche de plus en plus.

Alors que plusieurs équipes de la Conférence Ouest montent en puissance en cette fin de saison régulière, les Grizzlies connaissent une trajectoire diamétralement opposée. Interrogé sur la mauvaise passe de Memphis actuellement, Jaren Jackson Jr. a livré le genre de réponse qu’on n’avait pas vu venir.

“On a eu des victoires, on a eu des défaites, il n’y a aucune raison de perdre la tête. Cela pourrait toujours être pire, on pourrait être SDF.”

Réponse quelque peu capillotractée si vous voulez notre avis. Et réponse qui ne devrait pas rassurer les fans des Grizzlies, qui se demandent où va leur équipe actuellement.

Restant sur quatre défaites de suite, dont trois consécutives à la maison après l’explosion de Stephen Curry cette nuit, l’équipe de Memphis semble destinée à tomber jusqu’au play-in tournament alors qu’elle était longtemps sur le podium de l’Ouest. Et si les Grizz’ version Tuomas Iisalo parviennent à valider leur billet pour les Playoffs, ils ressemblent beaucoup à une formation qui sortira dès le premier tour vu la concurrence dans le Wild Wild West.

Jaren Jackson Jr. et ses copains peuvent-ils redresser la barre ? Permettez-nous d’en douter.

