Quand le meilleur joueur du monde fait le meilleur match de sa carrière, mais le perd. Nikola Jokic a été ahurissant contre les Minnesota Timberwolves malgré la défaite 140 à 139 après deux prolongations. 61 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Un triple-double qui restera dans les annales.

Nikola Jokic vient de réaliser une des plus grandes performances dans une défaite de l’histoire de la NBA. Le genre de soirées crève-coeur par excellence, mais qui restera dans la légende de la Grande Ligue. Une grande déception, mais qui est bien loin de la taille de l’exploit.

Surtout que, mis à part un lancer loupé lors de la deuxième prolongation, Nikola Jokic n’a rien eu à se reprocher. Il a fait une partition au plus que parfait, multipliant les bons choix, les shoots clutchs et les fautes de ses défenseurs directs.

Un match dingue qui est autant un hommage à sa condition physique qu’à ses qualités techniques et son intelligence de jeu. Le Serbe n’est pas sorti en deuxième mi-temps et a donc joué 34 minutes consécutives au plus haut des niveaux. Il est resté lucide et malin alors qu’il était sanctionné de 5 fautes dès la fin du temps réglementaire. Le Joker est resté plutôt performant en défense, mais surtout insaisissable en attaque.

Rudy Gobert a été exclu de sa faute, Anthony Edwards a également atteint les cinq coups de sifflet. Les Minnesota Timberwolves sont passés à une erreur de Russell Westbrook d’être complètement écœures devant le talent d’un seul homme.

61 points (record personnel), 10 rebonds, 10 passes décisives et 2 interceptions à 18/29 au tir, 6/11 de loin et 19/24 aux lancers. Le troisième triple-double à plus de 60 points de l’histoire après James Harden et Luka Doncic. Le triple-double avec le plus de points tout court !

Malgré la defaite, Nikola Jokic a fait un des matchs les plus DINGUES de sa carriere !

⭐ 61 POINTS

⭐ 11 REBONDS

⭐ 10 PASSES

⭐ 18/29 AU TIR

⭐ 6/11 DE LOIN

⭐ 19/24 AUX LANCERS

Nikola Jokic s’est rapproché du trophée de MVP dans une défaite et contrairement à ce qu’écrivait Booba, cette nuit, à Denver, ce sont les vaincus qui ont écrit l’histoire.