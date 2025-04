Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin les Toronto Raptors impressionnent avec une défaite immonde face aux Chicago Bulls.

Les résultats de la nuit

Hawks – Blazers : 113-127 (stats)

: 113-127 (stats) Knicks – Sixers : 105-91 (stats)

– Sixers : 105-91 (stats) Bucks – Suns : 133-123 (stats)

– Suns : 133-123 (stats) Spurs – Magic : 105-116 (stats)

: 105-116 (stats) Bulls – Raptors : 137-118 (stats)

– Raptors : 137-118 (stats) Grizzlies – Warriors : 125-134 (stats)

: 125-134 (stats) Nuggets – Wolves : 139-140 (stats)

Le Tankathon 2025 :

Bonnes opérations du jour : Spurs, Raptors

Deux défaites très importantes dans deux styles bien distincts. Les San Antonio Spurs ont choisi de se battre avant de laisser filer le quatrième quart-temps face au Orlando Magic. Les Toronto Raptors ont été plus clairs dans leurs intentions en livrant une immondice, de A à Z face aux Chicago Bulls.

Mauvaise opération du jour : Blazers

Difficile de dire qu’ils font partie de cette course au Tanking puisqu’ils restent à portée du Play-In. Mais le scénario le plus probable, c’est une cruelle onzième place de l’Ouest puisqu’ils continuent à gagner quelques matchs comme, cette nuit, face aux Atlanta Hawks. La pire position de la Course au Tanking, celle où l’espoir n’est perdu que trop tard.

Le programme NBA de ce soir

1h00 : Wizards – Kings

1h00 : Pacers – Hornets

1h00 : Cavaliers – Knicks

1h30 : Celtics – Heat

2h00 : Rockets – Jazz

2h30 : Mavericks – Hawks

3h00 : Nuggets – Spurs

3h30 : Thunder – Pistons

4h00 : Clippers – Pelicans

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

