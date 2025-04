En faisant chuter Oklahoma City cette nuit, les Rockets ont envoyé un gros message au reste de la NBA à deux semaines des Playoffs. Par la même occasion, ils sont devenus la seule équipe à battre les deux leaders de la Ligue à deux reprises cette année.

Portés par leur duo Alperen Sengun – Jalen Green (31 et 34 points), limitant Shai Gilgeous-Alexander à seulement un lancer-franc marqué malgré l’absence de Dillon Brooks (suspendu), les Rockets ont livré un match référence cette nuit contre le Thunder. Mais ce n’est pas le premier.

Dans une saison NBA où Oklahoma City (64 victoires) et Cleveland (62 victoires) ont survolé la concurrence dans chaque conférence, les Rockets peuvent se targuer d’avoir battu les deux leaders, et plutôt deux fois qu’une.

victoire vs Thunder (1er décembre 2024) : 119-116

victoire vs Cavaliers (22 janvier 2025) : 109-108

victoire vs Cavaliers (25 janvier 2025) : 135-131

victoire vs Thunder (4 avril 2025) : 125-111

Quatre victoires en six confrontations (il y a eu deux défaites contre OKC, trois si l’on compte le play-in tournament) contre l’élite de la NBA cette saison, voilà qui a de quoi crédibiliser les Rockets en vue des Playoffs. Et Alperen Sengun n’a pas peur de le dire :

“Quand on en veut, il n’y a aucune équipe qui peut nous battre dans cette ligue.”

Un message fort quand on connaît les doutes qui entourent parfois Houston concernant la postseason. Des doutes axés généralement sur l’attaque des Rockets sur demi-terrain, sur l’inexpérience des jeunots en Playoffs, ou encore sur l’absence d’un vrai scoreur un-contre-un dans le money-time. Légitimes ou pas, ces critiques vont passer au test des PO, où certains voient Houston tomber dès le premier tour malgré sa défense élite et son statut de numéro 2 à l’Ouest.

Vainqueurs de 14 de leurs 16 derniers matchs, les Rockets sont en tout cas en pleine bourre au meilleur moment, et ne seront clairement pas bons à prendre fin avril.

Demandez donc au Thunder et aux Cavs.

The Rockets are the only team in the NBA to beat the Thunder and Cavs this season, and they’ve beaten both of them twice. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/aF6D5yqJgp

— Bradeaux (@BradeauxNBA) April 5, 2025