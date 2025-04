Luka Doncic n’a pas mis un seul 3-points face aux Warriors, une première depuis… 114 matchs

Entre mauvaise soirée et excellente défense adverse, Luka Doncic n’a pas été ce soir capable de trouver la ficelle depuis le parking. 0 tirs à 3-points inscrit, une première pour le Slovène depuis près de deux ans.

Luka Doncic a goûté à la chambre de torture des Warriors, nommée Moses Moody. Une défense implacable du joueur de Golden State, qui a été excellent dans la gestion des mouvements pourtant tueurs du blondinet des Lakers. Ça n’a pas décollé sur les feintes, et son amplitude a été très efficace pour gêner les tirs.

Luka Doncic snapped a 114-game streak of making at least one 3-pointer vs. Warriors.

That was the 5th-longest streak in NBA history. pic.twitter.com/Pvl2tOLH3g

Avec cette panne, Doncic voit sa série de 114 matchs de suite avec au moins un tir à 3-points s’envole. Il s’agissait de la cinquième plus grande série de l’histoire dans l’exercice, derrière les inévitables snipers que sont Stephen Curry (258, 157) Damian Lillard (150) et Kyle Korver (127). De manière globale, Luka a connu une soirée compliquée avec une prestation dont la ligne finale – 19 points, 8 rebonds, 7 passes – cache un pourcentage très moyen (6/17). Les Lakers ont absolument besoin d’un meneur plus adroit pour remporter des matchs, surtout une fois les Playoffs lancés.

