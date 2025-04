Face aux Lakers cette nuit, Stephen Curry a sorti le grand jeu afin de mettre Los Angeles aux tapis. 37 points, 3 rebonds, 6 passes à 10/21 au tir pour permettre aux Warriors de s’imposer et de continuer à croire à un avantage du terrain au premier tour des Playoffs.

Quand le Chef se chauffe, ça fait des Chocapic. Face aux Lakers, et accompagné d’un excellent Brandin Podziemski, il a fait dans la haute gastronomie et présenté un plat pour gourmets. Victoire très importante pour les Warriors, on enchaîne dès demain à San Francisco… contre les Nuggets ! En attendant, highlights !