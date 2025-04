Programme NBA : 10 matchs dont Rockets – Thunder et Warriors – Nuggets !

Alors que le menu de demain soir sera très light pour cause de Final Four de la March Madness, le programme NBA de ce vendredi est bien lourd : 10 matchs au menu avec des chocs à enjeu en vue des Playoffs !

Le programme NBA du soir

1h : Hornets – Kings

1h : Pacers – Jazz

1h30 : Celtics – Suns

1h30 : Raptors – Pistons

2h : Bulls – Blazers

2h : Rockets – Thunder

2h : Spurs – Cavs

4h : Warriors – Nuggets

4h30 : Lakers – Pelicans

4h30 : Clippers – Mavericks

Le match à ne pas rater : Warriors – Nuggets

Seulement 1,5 match sépare les Nuggets (3e de l’Ouest) des Warriors (5e). Pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer l’importance de la rencontre de ce soir dans la course aux Playoffs.

Denver reste sur deux défaites de suite malgré l’énorme perf’ de Nikola Jokic contre Minnesota (61-10-10), tandis que Golden State enchaîne les victoires contre les concurrents directs (Grizzlies, Lakers). Néanmoins, les Warriors seront en back-to-back ce soir après une grosse bataille à Los Angeles hier, et pourraient donc avoir les jambes lourdes. De quoi offrir une belle opportunité aux Nuggets pour se relancer ? En tout cas, la dernière fois que Denver a évolué au Chase Center, les hommes de Michael Malone s’étaient imposés sans Jokic, Jamal Murray et Christian Braun.

Allez, rendez-vous à 4h du matin pour une rencontre qui risque de peser lourd au moment de faire les comptes en fin de saison.

Tipping off the weekend right!

A HUGE 10-game Friday slate with seeding and more on the line ⚔️

▪️ OKC (West #1, 11 straight Ws) vs. HOU (West #2)

▪️ DEN (West #3) vs. GSW (West #5)

▪️ DET (East #6) clinches top 6 seed with W

▪️ LAL (West #4) & LAC (West #8) host NOP, DAL pic.twitter.com/YMSorX7YZA

— NBA (@NBA) April 4, 2025

Outre Warriors – Nuggets, on gardera un œil sur la bataille entre Houston et Oklahoma City, les deux équipes en tête de la Conférence Ouest. Sachant que les Rockets finiront probablement deuxièmes et que le Thunder est assuré d’être premier, l’enjeu est moindre mais ça sera un bon échauffement pour les Playoffs. Échauffement qui se fera sans Dillon Brooks, suspendu.

On surveillera aussi Clippers – Mavericks, match qui compte dans la zone play-in de l’Ouest, tandis que les Lakers devront profiter de la venue des Pels pour se relancer ASAP. Pour ces équipes, tous les matchs comptent à ce moment-là de la saison.

Les Français en lice

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté en piste face aux Kings.

Nico Batum voudra faire honneur à son statut de coéquipier modèle contre Dallas.

Quelques minutes pour Rayan Rupert à Chicago ?

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici