Après un premier Stop le week-end passé, le 3×3 est de retour à Beauvais, pour la deuxième et dernière étape de la SuperLeague Pro 3×3 2025. Objectif qualification pour le Masters de Lausanne, avec des équipes françaises évidemment ambitieuses.

La saison de basket 3×3 est désormais repartie de plus belle. La Champions Cup a vu les Canadiennes et les Serbes ouvrir leur compteur 2025, et la semaine passée Dennis Donkor et ses potos de Riffa se sont offerts le premier chèque de la saison avec une victoire face au Partizan en finale du stop 1 de la SuperLeague Pro.

Ce week-end ? Rebelote dans l’Oise, et si cette phrase pourrait tout aussi bien être le titre d’un téléfilm sur France 3 avec Samuel Le Bihan, ici on parle bien de 3×3 et d’une nouvelle possibilité de se qualifier pour un Masters, celui de Lausanne en l’occurrence.

Les vrais se souviennent de Lausanne, puisque l’an passé les joueurs de 3×3 Paris avaient remporté le Masters, avec notamment les médaillés olympiques Franck Seguela et Jules Rambaut en chefs de meute. Cette année les deux loulous sont de retour avec un nouveau projet, Toulouse 3×3, et si Franck Seguela sera absent ce week-end, c’est un quatuor composé de Rambaut, Djoko, Suhard et Wilson qui tentera de chauffer Beauvais. Ils affronteront en poules les champions d’Europe autrichiens de Vienne, ainsi que les voisins de Bordeaux Ballistik, emmenés par leur ancien coéquipier à Paris et ancien capitaine de l’Équipe de France Alex Vialaret. Un derby incroyable, 18h40 pour les curieux, qui sera, peu importe le résultat, un match teinté d’émotion pour des mecs ayant vécu pas mal d’aventures ensemble.

Le reste du tableau ? Les Serbes du Partizan toujours parmi les favoris, Riffa pour le back-to-back ou encore Los Angeles, et dans tous les cas deux jours de tournoi (à suivre en direct sur la chaine YouTube de la FFBB) qui serviront de dernière répétition avant le début du World Tour et un premier Challenger le week-end prochain en Chine.

Allez messieurs, enflammez moi Beauvais !