Auteur d’un buzzer-beater la nuit dernière à Miami, Ja Morant a presque plus fait parler de lui pour ses célébrations “arme à feu” que pour son exploit en fin de match. La sanction de la NBA vient de tomber.

75 000 dollars d’amende.

C’est la punition infligée par la Ligue à Ja Morant, qui n’a pas trouvé de meilleure idée que de refaire à deux reprises les célébrations pour lesquelles il avait été réprimandé par la NBA la veille.

Les célébrations dont on parle, ce sont celles où il mime le geste de viser avec une arme à feu. “Un geste inapproprié” aux yeux de la Ligue, “pouvant être interprété d’une façon négative”. Morant a fait ce geste une première fois contre les Warriors cette semaine, et donc hier à Miami.

Ja Morant appeared to make gun gestures towards the Golden State bench after the Grizzlies’ loss to the Warriors 👀😬

(via @NBCSWarriors)

pic.twitter.com/bBk746e6fX

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 2, 2025

After being given a warning today by the NBA for his gun gestures, Ja Morant pulls it out AGAIN today 🤦‍♂️

WHEN WILL HE LEARN. pic.twitter.com/wtmW2kyXVF

— Basketball Forever (@bballforever_) April 4, 2025

Ja Morant a évidemment un historique sensible avec les armes à feu, lui qui avait été suspendu par la NBA l’an passé (25 matchs) pour s’être affiché avec des flingues sur Instagram.

Source texte : NBA