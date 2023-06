Ja Morant suspendu 25 matchs par la NBA !

Depuis la fin des Finales NBA entre Denver et Miami, on attendait avec impatience la sanction de la NBA concernant Ja Morant suite à son (deuxième) live Instagram où il s’est montré avec une arme à la main. Cette sanction vient tout juste de tomber.

Le commissionnaire de la NBA Adam Silver a tranché : on part sur 25 matchs de suspension pour Ja Morant.

La nouvelle a été annoncée en premier par Shams Charania de The Athletic, puis la Ligue a publié un communiqué quelques minutes plus tard pour expliquer sa décision.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/dzDSb4uCk3

— NBA Communications (@NBAPR) June 16, 2023

D’après ce communiqué, qui se base sur les éléments de l’enquête réalisée par la NBA, Ja Morant a “intentionnellement montré une arme en sachant qu’il était filmé et diffusé en live sur Instagram”. Un comportement qui a “choqué” Adam Silver, lui qui avait reçu de la part de Morant des garanties après son premier incident du mois de mars, où il s’était déjà montré avec un flingue sur un Live Insta. Des promesses non tenues de la part de la superstar de Memphis, et des excuses non sincères qui ont forcément vexé le boss de la Grande Ligue.

C’est ainsi qu’on vient de passer d’une suspension de huit matchs en mars à une suspension de 25 matchs aujourd’hui, sans salaire évidemment. En plus de cette suspension, Ja Morant ne pourra pas participer aux activités de sa franchise et devra remplir certaines conditions (non communiquées pour l’instant) pour pouvoir retrouver les parquets.

La NBA pourrait instaurer une check list pour Ja Morant, afin qu’il revienne sur les parquets sous certaines conditions.

On ne les a pas encore, mais cela pourrait demander plusieurs missions / actions précises pour calmer le jeu.

Genre pas de fake therapy en Floride.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2023

25 matchs de suspension, ça veut dire que Ja Morant sera absent des terrains jusqu’à début décembre environ. Les Grizzlies devront donc se débrouiller sans lui pendant grosso modo un tiers de la saison régulière, ça fait beaucoup mais Memphis a souvent montré par le passé sa capacité à compenser l’absence de son meneur star.

25 matchs de suspension, ça veut dire aussi que Morant est d’ores et déjà inéligible pour les récompenses de fin de saison l’année prochaine, sachant qu’il faudra jouer minimum 65 matchs. Mais ça, de toute façon, c’est loin d’être le plus important aujourd’hui.

Le plus important, c’est de retrouver le droit chemin, et d’arrêter enfin les conneries.

Par contre, maintenant Ja ça suffit.

La première fois c’était passé.

La deuxième fois y’a eu 25 matchs de suspension.

La prochaine ? Peut pas y en avoir, sinon ça va atteindre des niveaux déprimants.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2023

Sources texte : The Athletic / NBA