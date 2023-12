Ja Morant is BACK : 34 points, 8 passes et le panier de la victoire au buzzer !

Pour son premier match depuis son retour de suspension, Ja Morant a été extraordinaire pour porter les Grizzlies à New Orleans. Le marsupilami de Memphis est de retour et il a mis les formes !

Pour les stats maison de cette rencontre, c’est par ici.

Il était l’attraction de la soirée et il n’a pas déçu pour son retour. Sa suspension terminée, le meneur des Grizzlies peut désormais reprendre ce qu’il sait faire de mieux : briller sur les parquets avec toute son explosivité, ses dribbles chaloupés et son touché de balle.

Pour cette reprise, un déplacement loin d’être cadeau face à des Pelicans en pleine confiance et sur leur terrain. L’occasion de retrouver son vieux poto Zion Williamson mais aussi de goûter à quelques sifflets de la part du public local. Pas de quoi perturber la mobylette de Memphis, entrée tranquillement dans son match sans chercher à forcer.

Ja Morant with the crosscourt dime to Santi Aldama!

📺 TNT pic.twitter.com/ewqkrhu5KQ

— NBA (@NBA) December 20, 2023

Après une entame plutôt crade pour les deux équipes, NOLA a passé la vitesse supérieure dans le second quart-temps. Morant sur la touche, les Pelicans ont frappé fort. C.J. McCollum prend chaud derrière l’arc, Brandon Ingram fait profiter de ses qualités athlétiques au cercle, la défense de New Orleans met les barbelés. Les volatiles collent un 28-2 aux Oursons et déjà on se dit que ça sent le sapin pour Memphis. Il y a déjà 19 points d’avance pour les Pels à la pause.

CJ IS MAKING THAT MAN DANCE. 🕺 pic.twitter.com/6bcUiQizQd

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 20, 2023

Au retour des vestiaires, les Grizzlies reviennent avec de bien meilleures intentions. Plus solide défensivement, Memphis profite surtout de la montée en puissance d’un Ja Morant qui prend le jeu à son compte et qui tire tout le Tennessee derrière lui. Le retour à la vie de Desmond Bane n’est pas du luxe non plus alors que Brandon Ingram est dans son monde au scoring. L’ailier de NOLA nous fait du KD pour garder les siens en tête, mais il n’y a plus que 10 points d’avance avant le money time.

La montée en température de Morant annonçait la couleur et on sentait déjà la belle story arriver. On n’imaginait juste pas que le finish serait aussi beau pour le natif de Dalzell. Jaren Jackson Jr. sort les muscles dans le money time, les Grizzlies reviennent fort sur des Pels qui sont beaucoup trop dépendants des exploits de Brandon Ingram. Le momentum a tourné et un seul homme semble avoir les clefs de cette fin de match. Ja Morant évidemment. Le All-Star attaque la raquette en permanence et multiplie les finitions d’éclat. A une minute du terme, il met enfin Memphis en tête ! Herb Jones lui répond sur un panier rapide mais aucune des deux équipes ne parvient à reprendre l’avantage sur les deux possessions suivantes. Dix petites secondes à jouer, Ja Morant balle en main, la suite appartient déjà à l’histoire.

JA MORANT WINS IT AT THE BUZZER 🤯 pic.twitter.com/Tu2MAComDY

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 20, 2023

Retour idéal pour Morant (34 points, 8 passes, 6 rebonds), qui prouve qu’il n’a rien perdu de son talent malgré un manque de rythme évident. Il est déjà indispensable aux siens et son comeback coincide avec une victoire chez une des équipes chaudes du moment. 13ème à l’Ouest avec 7 victoires pour 19 défaites, Memphis espère que le retour de sa star pourra inverser le cours de sa saison. L’échantillon vu ce soir donne en tout cas de vrais espoirs pour la suite, même si les Grizzlies partent de loin.