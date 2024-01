C’est l’énorme coup de tonnerre de la nuit, bien plus important que les stats d’untel ou les highlights d’un autre. Le meneur des Grizzlies Ja Morant va se faire opérer de l’épaule et selon de nombreuses sources sa saison est tout simplement terminée. Énorme coup dur pour la franchise de Memphis.

Il n’aura donc disputé que neuf matchs cette saison.

Saison terminée alors qu’elle avait à peine commencé, destin terrible pour Ja Morant. Revenu aux affaires il y a moins d’un moins après une suspension de 25 matchs par la NBA suite à la diffusion d’images sur ses réseaux le montrant avec des armes à feu, Ja Morant n’aura même pas eu le temps de chauffer. Un gros match à New Orleans pour le match du comeback, un bel enchainement face aux Hawks et encore les Pels, la rencontre avec Victor Wembanyama, un match solide dans la défaite face aux Raptors et patatra, une douleur ressentie samedi passée à l’entrainement, avant la suite que vous connaissez désormais…

Season-ending labrum surgery for Ja Morant https://t.co/5QFgheRQrw

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2024



Il n’aura donc joué que neuf matchs cette saison, laissant logiquement croire aux Grizzlies à un retour progressif à l’Ouest, après un début de saison très poussif, notamment en raison de la case infirmerie de la franchise (Steven Adams et Brandon Clarke au long cours, Ja Morant suspendu et Marcus Smart blessé). Six victoires et trois défaites, 25,1 points, 5,6 rebonds et 8,1 passes, déjà son lot de highlights et une fanbase qui sourit à nouveau :

Treizièmes à l’Ouest avec un bilan pas fameux de 13 victoires et 23 défaites, les Grizzlies voient sans doute ici signifiée la fin de leurs espoirs de remontada. Le jeu tout en prise de risque de l’un des joueurs les plus “agressifs” de l’histoire aura eu raison de lui cette saison, et son retour est d’ores et déjà annoncé pour 2024-25. Pas de All-Star Game, pas de remontada, pas de poster, pas de Playoffs, pas de JO, pas de bol. Et on souhaite beaucoup de courage au joueur, à sa franchise et à ses fans, car la fin de l’hiver s’annonce rude dans le Tennessee.