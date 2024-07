JO Paris 2024 : si la cérémonie d’ouverture était organisée par… la NBA

C’est le grand jour. En ce vendredi 26 juillet 2024, le monde entier aura les yeux rivés sur la capitale française pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Plus d’un milliard de téléspectateurs, quand même, alors pour décompresser on a décidé… d’imaginer autre chose. Attention, les lignes ci-dessous sont de la pure science-fiction.

Contre toute attente, la NBA a récupéré les droits de la cérémonie la plus attendue de ce début de siècle et possède donc la charge d’organiser les festivités. Dans les jours qui précèdent la cérémonie, ESPN dévoile 17 bandes-annonces et 2 musiques originales composées pour l’occasion. Bienvenue dans ce monde fictionnel sponsorisé par Adam Silver.

19h18 : sur France télévisions, Tony Estanguet s’explique. “Je ne pouvais pas refuser” admet-il, à propos de l’offre de 50 milliards formulée par la ligue de basket nord-américaine quelques jours plus tôt. Le montant est élevé, mais la Seine est désormais le terrain de jeu de la NBA.

19h22 : à la dernière minute, Adam Silver ajoute des places VIP directement dans la Seine. Premier prix : 600 000 dollars, Mark Cuban n’hésite pas une seconde. Quitte à être mouillé par la pluie, autant être directement dans l’eau.

19h48 : les Français s’impatientent et la Seine est toujours vide. Pas de panique, on est dans le timing américain.

19h49 : Adrian Wojnarowski gâche tout le fun en dévoilant les détails de chaque étape prévue par l’équipe d’organisation de la NBA.

19h54 : la cérémonie débute enfin. Tous les athlètes, même ceux qui jouent le lendemain, sont finalement présents. Pas de load management, le show avant tout.

19h59 : le drapeau olympique est officiellement levé, avec le logo de la NBA en bas à droite et en haut à gauche.

20h : Page de publicité de 7 minutes

20h07 : comme le veut la tradition, la Grèce ouvre la marche. Giannis Antetokounmpo tire un lancer-franc cérémonial mais brise une vitre de la pyramide du Louvre. Il publie un communiqué dans la foulée.

20h09 : Philippe Katerine, que la sécurité n’a pas reconnu, reste bloqué devant la grille. Il est remplacé au pied levé par Fergie qui interprète son tube M.I.L.F. $.

20h14 : Gilbert Arenas déclare au calme sur ESPN qu’il faut exclure les Européens des Jeux olympiques.

20h25 : Isaiah Thomas fait irruption au-dessus de la Seine en parachute. “Vous pourriez avoir besoin d’un athlète vétéran pour encadrer les jeunes dans une équipe ? Vous vous rappelez de ma saison 2017 ?”.

20h27 : Adam Silver ordonne un écart de “50 feet” entre chaque bateau. Personne, si ce n’est les Américains, ne comprend de quoi il parle.

20h28 : collision entre les délégations de l’Estonie et de l’Espagne. Rudy Fernandez flope et est à deux doigts de tomber dans la Seine.

20h30 : passage de la publicité “Discover Abu Dhabi”

20h34 : Charles Barkley et Shaquille O’Neal débarquent avec une marinière et un béret. Jean Dujardin et George Clooney ne tardent pas à les rejoindre sur fond d’Edith Piaf.

20h39 : Paul Pierce se moque du choix de la Seine pour faire défiler les bateaux. L’ancien des Celtics aurait préféré les chutes du Niagara comme de son temps, mais “les joueurs actuels n’auraient pas pu supporter l’aspect physique”.

20h45 : Tony Estanguet avait prévu une parenthèse littérature pour honorer la culture française. Adam Silver a mal lu “lecture d’Eugène Ionesco” et organise une lecture des mémoires de Sabrina Ionescu.

20h55 : pour pimenter la compétition, un In-ceremony tournament surprise est annoncé. Les athlètes doivent sauter de leurs bateaux pour rejoindre la rive gauche en premier, une belle prime est prévue en récompense. Les autorités françaises demandent un QR Code, quiproquo général.

21h : page de publicité de 11 minutes

21h15 : Emmanuel Macron arrive tout sourire aux côtés d’Adam Silver.

21h17 : sur Twitter, Joe Biden salue la présence de David Stern aux côtés de François Mitterand. Son compte est bloqué peu après.

21h29 : Jayson Tatum demande un arc enflammé pour reproduire la photo mythique de Barcelone 1992. Dommage, elle manque d’aura.

21h46 : Alors que nous n’en sommes qu’à la délégation lituanienne, le public commence à s’impatienter. Adam Silver ordonne d’augmenter la vitesse des bateaux de 50 nœuds mais personne ne comprend la demande.

21h51 : Shams Charania évoque une rumeur selon laquelle DeAndre Jordan serait séquestré par Chris Paul et Blake Griffin sur le bateau américain. Mark Cuban n’est plus sur son siège.

22h57 : Pour rythmer un peu plus son défilé, la NBA organise une course de natation dans la Seine entre des bébés chèvres et des petits cochons. Les chèvres s’imposent.

22h : page de publicité de 5 minutes

22h : Half-time show de 1h45. J. Cole et Lil Baby en profitent pour réciter le serment olympique en musique.

23h44 : Snoop Dogg conclut le spectacle en portant la flamme olympique et lâche un cripwalk en direct.

23h57 : Nikola Jokic n’aime pas la parade et demande quand est-ce qu’il peut rentrer en Serbie retrouver ses chevaux.

00h13 : deux minutes avec le “discours de Tony”, Adam Silver se rend compte qu’il a mal compris. Robert Downey Jr., en costume d’Iron Man, vole la place d’Estanguet et raconte le synopsis du prochaine “Avengers : le retour de Tony Stark“.

00h17 : Marc Stein annonce que la NBA a tenté de diminuer l’empreinte carbone de la cérémonie en équipant chaque bateau de voiles géantes.

00h30 : Stephen A. Smith tient une émission d’analyse en direct avec HugoDécrypte et apparaît dans les cinq infos du lendemain après une phrase plus que douteuse.

1h : page de publicité de 8 minutes

1h41 : un pongiste lithuanien est surpris en train de jouer avec un ticket à gratter Tac au Tac. Adam Silver demande une enquête de la NBA.

1h50 : Aya Nakamura performe ses tubes remixés comme “Oh A’ja, y’a pas moyen A’ja” avec A’ja Wilson en featuring.

2h : le bateau américain, sur huit étages, apparaît enfin. LeBron James, drapeau a la main, trône sur la proue. Noah Lyles, relégué au dernier rang, joue aux cartes Yu-Gi-Oh pour passer le temps.

2h02 : tweet aigri de James Harden qui se rend compte qu’il rate la seule occasion de sa carrière de participer à une parade.

2h23 : les bateaux français, camerounais et américains sont disposés côte à côte pour que Joel Embiid puisse sauter de l’un à l’autre. Il déclare que personne d’autre n’aurait pu en être capable.

2h30 : passage de la publicité “Godzilla vs Kong”

2h37 : les Français clôturent le défilé devant la Tour Eiffel. France 2 hésite à rendre l’antenne face à un audimat presque nul, mais ESPN atteint son pic de téléspectateurs à 20h47 heure new-yorkaise.

2h49 : Victor Wembanyama se cogne sur le Pont-Neuf. Plus de peur que de mal.

2h50 : Antoine Dupont apparaît à l’écran. ESPN affiche un bandeau “French quarterback“.

2h58 : pour rigoler, Shaquille O’Neal fait irruption au milieu des Français et cherche à se battre avec Teddy Riner. Le judoka l’envoie barboter avec Anne Hidalgo et Amélie Oudéa-Castéra.

3h : alors que l’hexagone est endormi, Céline Dion débarque pour conclure la cérémonie avec brio.

3h24 : Marie-José Perec, dont la présence a été négociée par Emmanuel Macron, est la dernière relayeuse de la flamme olympique. Les téléspectateurs d’ESPN ne comprennent pas qui elle est et demandent Arnold Schwarzenegger.

3h49 – Fin de la cérémonie. Adam Silver quitte les lieux grâce à un jetpack tout droit sorti de la Silicon Valley. Le lendemain, les dirigeants du monde entier sont unanimes et félicitent “la plus belle cérémonie de tous les temps”. On dit merci la NBA.