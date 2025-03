Saison officiellement noire pour Philadelphie avec l’absence de Joel Embiid jusqu’en octobre prochain. L’occasion de se pencher sur les finances des Sixers, et voir qu’ils font une jolie collection de contrats boulets.

Dans la catégorie des contrats boulets en NBA, on a souvent en tête Bradley Beal, mais Joel Embiid et Paul George pourraient officiellement se joindre à cette liste pour des raisons bien différentes.

Force est de constater que les Sixers possèdent deux de ces trois contrats, ce qui bloque pas mal leurs perspectives d’avenir.

Joel Embiid : un mauvais contrat malgré lui

Soyons clairs tout de suite : non, Joel Embiid n’est pas trop payé (51 millions de dollars la saison). On parle d’un mec calibre MVP quand il est (à peu près) en bonne santé. Par contre, à l’instar de joueurs comme Kawhi Leonard, le pivot fait désormais partie de ceux qui ne sont quasiment plus jamais à 100%.

Cette phrase soulève une question assez centrale lorsqu’on parle d’argent en NBA : comment définir un mauvais contrat ?

Deux critères peuvent permettre de déterminer ce qu’est un mauvais contrat : son rendement par rapport à ce qu’il gagne et son taux de présence. Et c’est là que ça pique concernant Joel Embiid.

Cette saison, le pivot anciennement MVP a joué… 19 matchs seulement. Ce qui est bien trop peu pour un joueur de cette ampleur. 19 matchs à cause de nouveaux problèmes au genou, ce qui a le don d’inquiéter toute la fanbase de Philadelphie sachant que Joel a été prolongé pour 192 millions de dollars sur trois ans lors de la dernière intersaison. Résultat : Embiid est sous contrat avec les Sixers jusqu’en 2028-29, pour un montant total de 250 millions de dollars garantis (!!) à partir de la saison prochaine.

Joel Embiid pèsera quasiment 70 millions de billets verts (player option) dans la masse salariale en octobre 2028, quand il aura 34 ans. C’est énorme, surtout s’il continue à avoir le rendement de cette année et décline sensiblement comme le craignent les supporters de Philly. Il y a néanmoins un scénario à garder en tête : si le genou de Joel est tellement endommagé qu’il oblige Embiid à arrêter sa carrière plus tôt que prévu, les Sixers pourront faire une demande à la NBA pour que son salaire soit retiré de la masse salariale de l’équipe.

Paul George : le podcasteur trop cher payé

Déjà en juillet dernier, lorsque Paul George a signé son contrat max avec les Sixers (210 millions sur quatre ans), de nombreuses interrogations existaient. Ce n’est pas pour rien si les Clippers ont préféré le laisser partir en tant qu’agent libre plutôt que de le prolonger.

L’ailier a fini son passage aux Clippers dans une horrible série de Playoffs où on l’attendait au tournant en l’absence de Kawhi Leonard et où il s’est caché derrière… Terance Mann. Certains pensaient à l’époque que ce n’était qu’une mauvaise phase, mais le scénario s’est répété cette saison aux Sixers à l’image de ce match face aux Nets où, en l’absence de Tyrese Maxey et Joel Embiid, PG s’est caché derrière… Kelly Oubre et Quentin Grimes.

Certes, Paul George connaît beaucoup de bobos cette saison (en plus d’un historique de blessures déjà bien chargé), lui qui a notamment démarré cette dernière avec deux hyperextensions du genou. Mais c’est insuffisant, beaucoup trop insuffisant.

George a un comportement de role player qui devient problématique quand ce dernier coûte 50 millions cette saison et que son contrat est progressif (56 millions en 2027-28). De l’argent mal investi donc, surtout que PG semblait plus occupé à tourner des podcasts qu’à s’exprimer sur un parquet NBA.

Quelles solutions ?

Paul George et Joel Embiid représentent quasiment 60% du salary cap des Sixers et cela ne va pas aller en s’arrangeant. Après une saison ratée, la rentabilité du duo – et plus largement du Big 3 dans sa globalité (avec Tyrese Maxey) – est remise en question, à juste titre.

Serait-il temps de s’en séparer ? La franchise de Philly a indiqué qu’elle comptait toujours construire sur Joel Embiid, mais pour le cas de Paul George, cela pourrait être différent.

Si, aujourd’hui, il n’y a aucune rumeur autour d’un trade de PG, l’option peut vite être mise sur la table. Paulo va sur ses 35 ans et n’a pas assuré cette saison. Les Sixers pourraient être tentés de s’en séparer pour récupérer des role players capables d’apporter, ce que ne fait pas assez Paul George.

Mais à l’image d’un Bradley Beal à Phoenix, PG pourrait bien faire partie des joueurs impossibles à transférer aujourd’hui. Qui voudrait d’un joueur à 17 points de moyenne qui coûtera 56 millions de dollars dans quatre ans alors qu’il aura 38 balais ? Pas grand monde, pour ne pas dire personne.

Les Sixers semblent donc être dans une impasse financière et sportive. Peuvent-ils trouver de vraies solutions pour s’en sortir ?

