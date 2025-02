Officiel : Joel Embiid forfait pour le reste de la saison NBA !

Toujours plombé par son genou gauche, Joel Embiid ne rejouera pas au basket cette saison. Les Sixers viennent en effet d’annoncer que leur pivot MVP est forfait pour le reste de la campagne 2024-25.

Ce n’est pas une surprise, mais ça reste un gros coup dur.

Alors qu’on attendait une résolution ce week-end concernant Joel Embiid et son genou, on est désormais fixés. Les Sixers ont annoncé ce vendredi dans un communiqué que leur star est “médicalement en incapacité de jouer”. Les Sixers et Embiid ont consulté plusieurs médecins récemment avant de prendre leur décision, et estiment que la meilleure chose à faire pour l’avenir du joueur et de la franchise est de sacrifier le reste de la saison.

Néanmoins, on ne sait pas si Joel Embiid passera une nouvelle fois sur la table d’opération. Les Sixers ont simplement déclaré que leur joueur va utiliser la deuxième partie de saison NBA pour se soigner. Une update sur le plan de rééducation de Joel devrait être dévoilée à une date ultérieure.

Au vu des galères d’Embiid et des résultats catastrophiques des Sixers, c’est un scénario qui était plus ou moins attendu. Philadelphia n’avait de toute façon plus grand-chose à espérer de cette terrible saison 2024-25. Les Sixers sont actuellement 12e de l’Est avec un bilan de 20 victoires pour 38 défaites, et doivent évoluer avec un Paul George largement diminué en plus des blessures d’Embiid.

Joel Embiid out pour la saison, et PG qui pourrait suivre, les Sixers vont probablement activer le mode tanking. Pour rappel, ils conserveront leur pick de premier tour de Draft 2025 seulement s’il est dans le Top 6 (sinon il part au Thunder).

Sources texte : Shams Charania / Sixers