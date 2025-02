Toujours plombé par son genou gauche, Joel Embiid espère trouver une solution miracle pour se soigner mais son avenir semble aujourd’hui s’écrire en pointillé. Finira-t-il la saison ? Doit-il subir une nouvelle opération ? On pourrait avoir des réponses lors des jours à venir.

N’ayant joué que 19 matchs cette saison, évoluant loin de son habituel niveau de MVP et de retour à l’infirmerie ces derniers jours, Joel Embiid cherche désespérément un moyen de redevenir lui-même.

L’insider Shams Charania a déclaré tout récemment qu’Embiid avait besoin d’injections régulières rien que pour jouer, et on a appris également que plusieurs options étaient envisagées pour tenter de soigner son maudit genou, certaines étant assez radicales : ostéotomie (fracture contrôlée d’un os de la hanche pour enlever de la pression sur le genou), radiothérapie à petite dose, ou encore remplacement du ménisque.

Si l’on en croit l’insider Jake Fischer, on pourrait être fixés dans les prochains jours concernant Embiid. Une décision pourrait en effet être prise par les Sixers d’ici la fin de la semaine après avoir consulté une bonne dizaine de médecins différents.

Toujours selon Fischer, les Sixers continuent de croire en la capacité d’Embiid à redevenir un pilier de leur équipe et ne semblent pas (encore) prêts à sacrifier la saison actuelle malgré les résultats catastrophiques de Philadelphie. Pour rappel, Philly est 12e de l’Est avec un bilan de 20 victoires pour 38 défaites, mais n’est qu’à 2,5 matchs de la dernière place qualificative pour le play-in tournament (merci la Conférence Est).

On imagine qu’Embiid et les Sixers veulent éviter une nouvelle opération du genou, mais est-elle évitable au vu de l’état de santé de Joel ? Existe-t-il un scénario où le pivot ne passe pas sur le billard et arrive à gérer ses douleurs en mode load management, voire même s’y habituer ? On devrait bientôt avoir des réponses.

En attendant, difficile de ne pas être inquiet concernant l’avenir de Joel Embiid, qui pourrait ne jamais retrouver le niveau de MVP qui était le sien ces dernières années…

