Anthony Davis n’a pas pu jouer lors du match des Dallas Mavericks chez les Los Angeles Lakers. Il n’a pas pu pleinement profiter de son retour, mais à cette occasion, il est revenu sur son transfert et l’intérieur ne croit pas aux rumeurs qui disent que personne n’était au courant des négociations entre les deux clans.

Voilà maintenant près d’un mois qu’Anthony Davis est un joueur des Dallas Mavericks. Pourtant, la phrase semble toujours à peine réelle. Le monosourcil a été une des pièces majeurs d’un transfert considéré par beaucoup comme le plus gros de l’histoire.

Pourtant, ce trade s’est fait dans la discrétion la plus totale. Enfin, c’est en tout cas les informations qui nous ont été rapportées depuis. Mais le pivot est largement plus dubitatif et n’a pas hésité à le dire au micro du Los Angeles Times !

“Le front office doit faire ce qu’il a à faire et il est évident qu’il fera ce qu’il y a de mieux pour l’organisation. Je ne sais donc pas si on m’a dit la vérité à ce sujet. Je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui ne l’est pas, venant d’en haut. Tout le monde dit que personne ne savait. Je n’y crois pas.”

En parlant d’en haut, Jeanie Buss, la dirigeante des Los Angeles Lakers a confirmé à nouveau il y a peu, via ESPN, qu’il était “important que les rumeurs de transferts de Luka Doncic restent discrètes”. Que les gens soient au courant ou pas, le transfert a eu lieu et selon ses dires, Anthony Davis n’en a aucune rancœur :

“Ils (les Lakers) voulaient qui ils voulaient. Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Je ne sais pas s’ils devaient le faire, mais c’est ce qu’ils voulaient faire. Je suis passé à autre chose. J’ai une femme et des enfants dont je dois m’occuper, vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis en train de réfléchir à la façon dont je vais les emmener à Dallas et m’y adapter.”

L’intérieur est concentré sur sa nouvelle franchise et avec Kyrie Irving, Klay Thompson ou encore PJ Washington en coéquipiers, il a des chances d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Son premier match dans le Texas avait été excellent avant sa blessure et désormais, les Mavericks n’attendent qu’une chose : son retour sur les parquets.

Source texte : Los Angeles Times