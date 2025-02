Anthony Davis : des débuts monstrueux avec les Mavs… mais déjà une blessure

Une première avec les Mavericks en deux temps pour Anthony Davis, si l’on peut dire ainsi. Une première mi-temps de maboule, un niveau de jeu délirant… puis une blessure dans le troisième quart-temps, qui a mis un terme à son remarquable match. Terrible.

Plusieurs dizaines de fans devant l’American Airlines Center, très tôt avant le match, pour clamer une nouvelle fois leur désaccord envers le transfert de Luka Doncic chez les Lakers et réclamer le renvoi de Nico Harrison. Avec une démesure… très américaine. Heureusement, le public de Dallas sait reconnaître ceux qu’il accuse. Pour l’entrée des Mavericks et d’Anthony Davis sur le parquet, rien d’autre qu’une belle ovation. Et ça fait réellement plaisir.

“Virez Nico, virez Nico !”

Ambiance devant l’American Airlines Center, à Dallas 😬

Coup d’envoi entre Mavericks et Rockets dans une grosse demi-heure, ça s’annonce… spécial.pic.twitter.com/i9TMxmTFg6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2025

Bien évidemment, l’image que toute la planète attendait ce samedi est arrivée quelques secondes avant le coup d’envoi, et bon sang que ça fait bizarre… mais c’est réel. Et il faudra s’y faire.

S’il y en a un qui s’y est vite fait, c’est Anthony Davis lui-même. La première mi-temps de MALADE. Dominant en défense, dominant en attaque. Trop fort pour des Rockets qui déjouent complètement et attaquent à l’envers.

Le seul qui ne kiffe pas du tout l’arrivée de Davis à Dallas se nomme Alperen Sengun. Le pivot de Houston se fait pourrir dès qu’il se retrouve en duel défensif avec AD, et laisse quand même quelques portes ouvertes au nouvel élément fort des Mavericks de l’autre côté du terrain.

KYRIE POUR AD 🔥🔥🔥pic.twitter.com/4eCMwlPMw9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2025

Au score, les locaux prennent forcément une avance confortable, et ce sans que Kyrie Irving n’ait à s’exprimer en attaque. On note néanmoins son alley-oop avec Anthony, sans doute l’image de la soirée. À la mi-temps, les statistiques parlent pour l’intérieur, tout simplement trop fort.

Anthony Davis à la MI-TEMPS de son premier match avec les Mavericks :

🔹24 points

🔹13 rebonds

🔹5 passes

🔹3 contres

🔹9/13 au tir

Do-mi-nant.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2025

Le gros, l’énorme point noir de la soirée survient dans le 3e quart-temps. Lors d’un drive d’Alperen Sengun, Anthony Davis s’écroule au sol. Touché au niveau de la ceinture abdominale, malgré l’absence totale de contact. Direction vestiaire immédiatement, et la nouvelle tombe quelques minutes plus tard. Blessure au “bas du corps”, selon le staff médical. Il ne rejouera pas, et d’autres examens seront effectués très rapidement. Collectivement, les Mavericks ont remporté la partie. Lot de consolation.

Anthony Davis pour son 1er match avec les Mavericks :

🔹26 points

🔹16 rebonds

🔹7 passes

🔹3 contres

🔹10/18 au tir

Première mi-temps complètement DINGUE de domination… Puis une blessure, qui est assez inquiétante car il n’y a pas eu de contact.pic.twitter.com/3rSQVfkKrQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2025

Terrible pour une première. Autant dominer son adversaire puis se blesser ensuite, c’est juste malheureux. On retiendra le positif : la défense des Mavericks avec Davis risque d’être un énorme problème pour les adversaires, l’association avec ce collectif de manière globale aussi. Encore faut-il qu’il puisse rejouer très vite…