Sidy Cissoko s’engage avec les Blazers en two-way contract !

La belle nouvelle tricolore de la nuit : après avoir été transféré de San Antonio à Washington en passant par Sacramento, après avoir été coupé par les Wizards… voilà que Sidy Cissoko s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec les Blazers, en two-way contract. L’opportunité de se relancer à Portland, aux côtés de Rayan Rupert !

On se demandait si la meilleure option pour Sidy Cissoko n’était pas un retour en Europe, afin d’avoir une opportunité d’avoir du temps de jeu au meilleur niveau continental avant de, pourquoi pas, retenter sa chance en NBA. Il a préféré rester aux États-Unis, et voilà que les Blazers lui offrent une fenêtre d’expression plutôt intéressante pour montrer qu’il peut faire son trou. Un two-way contract jusqu’à la fin de saison, annoncé par Shams Charania.

Il retrouvera notamment Rayan Rupert du côté de Portland, qui alterne entre la G League et la NBA. Un compatriote… mais aussi un concurrent, il faut rendre la compétition saine… mais jouer pour gagner sa place. Et à ce jeu, le plus prolifique l’emporte souvent. On apprécie la chance donnée par Portland, désormais à Sidy de saisir cette main tendue et de ne plus la lâcher !