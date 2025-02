Pas de Luka Doncic ? Pas de LeBron James ? Pas de problème pour les Lakers, car Austin Reaves a flanqué une leçon aux Pacers en signant son meilleur match en carrière. 45 points, 7 passes, 7 rebonds, 3 interceptions à 14/26 au tir et 13/13 aux lancers-francs. Une merveille.

Tout en technique, tout en toucher. Tout en audace, aussi. Un début de match canon, des ficelles à 3-points parce que tant qu’à faire, l’arceau est grand comme une piscine olympique. Dès l’entame, ça ne sent pas bon pour des Pacers qui prennent un courant d’air d’entrée au score qu’il sera bien difficile de rattraper ensuite.

45 points

7 assists

1 sleeve

No limits pic.twitter.com/AmbXAZ3ZXH

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2025

Car Austin Reaves va continuer son oeuvre et atteindre des sommets jusqu’ici inconnus de lui-même. Du tir de loin, de la percussion tranchante qui a fait extrêmement mal à une équipe d’Indiana privée ce soir de Myles Turner. Et des Lakers altruistes qui comprennent vite dans quelle genre de forme Austin Reaves est ce soir. Peut-être celle de sa vie. Les ballons transitent vers lui, il mange encore et encore sans être rassasié. Pour finalement atteindre les 45 unités.

Sous les yeux d’un Luka toujours aussi impassible dans ses expressions faciales mais qui n’a pas du bouder son plaisir, Reaves montre qu’à 13 millions la saison, c’est du cadeau qu’on a pas tous les Noël à Los Angeles. On attend désormais le grand début de Luka Doncic avec les Lakers, lundi face au Jazz. En attendant ? Highlights, bien sûr.