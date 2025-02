WTF : l’échange Mark Williams – Dalton Knecht annulé !

Depuis que David Stern s’était opposé au transfert amenant Chris Paul aux Los Angeles Lakers, on avait plus jamais vu ça. Le trade entre Lakers et Hornets autour de Mark Williams et Dalton Knecht a été … annulé, le pivot ayant manqué sa visite médicale !

La quête d’un pivot pour les Los Angeles Lakers est devenue encore largement plus compliquée. Alors que Mark Williams était censé arriver en Californie pour gérer la raquette des Angelinos, son transfert a été annulé. Une information révélée par Shams Charania.

Mark Williams’ physical with the Lakers showed multiple issues and the team failed him on the exam, sources tell ESPN. The physical was not failed due to his back, however. https://t.co/lY4XrSIlHf

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025

Selon l’insider, le pivot a manqué sa visite médicale à cause de “plusieurs problèmes”, sa blessure au dos récente n’en faisant pas partie.

Quoi qu’il en soit, il est de retour à Charlotte tandis que Dalton Knecht et Cam Reddish font le chemin inverse. Les transactions de picks de Draft sont également annulées. Des joueurs qui risquent d’être dans un drôle état d’esprit en revenant dans des vestiaires qui, le temps de quelques jours, n’étaient plus les leurs.

Ces problèmes impacteront-ils le futur de la carrière sportive de Mark Williams ?

Source texte : Shams Charania