Anthony Davis va être content, les Lakers viennent de récupérer un poste 5. Hein, quoi, comment ? On a raté quelque chose ?

Très belle acquisition des Lakers, acquisition attendue depuis le départ d’Anthony Davis vers Dallas, car JJ Redick ne disposait plus d’un seul poste 5 de qualité, n’en déplaise à la coquille vide de Jaxson Hayes. Petite pique à AD en intro, puisque c’est bel et bien la place du Monosourcil que vient prendre… Mark Williams, le désormais ex pivot des Hornets.

Mark Williams échangé aux Lakers contre Dalton Knecht, Cam Reddish et des picks !! 🔥 https://t.co/SPmmVmhsx3

Pivot besogneux, très solide, encore très jeune et doté de bonnes mains, Mark Williams est un titulaire parfait pour jouer les éboueurs et les gardes du corps de LeBron James et Luka Doncic chez les Lakers. Pour le récupérer, la franchise californienne a néanmoins du dire adieu à un jeune crack qui avait pourtant ses fans : Dalton Knecht. Le rookie alternait le très bon et le discret mais avait tout du chouchou parfait, un chouchou qui ira donc rentrer ses tirs du côté de Charlotte, pauvre enfant. Il est accompagné par Cam Reddish, sorti cette saison du Top 5 des meilleurs Cam de NBA, et c’est sur ce trait d’humour que l’on termine ce paragraphe.

Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura et Mark Williams. Voilà pour l’instant le “gros 6” des Lakers pour finir la saison. Trade deadline ce soir à 21h, à votre avis… ça bouge encore ou pas ?