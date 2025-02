Résumé de la nuit en NBA : Jimmy Butler et Brandon Ingram transférés !

Avec 11 matchs au programme, on pouvait s’attendre à une nuit chargée et ce fut le cas on et off the court avec notamment le transfert d’un certain Jimmy Butler.

Les résultats de la nuit

Pistons – Cavs : 115-118 (stats)

: 115-118 (stats) Hawks – Spurs : 125-126 (stats)

: 125-126 (stats) Hornets – Bucks : 102-112 (stats)

: 102-112 (stats) Raptors – Grizzlies : 107-138 (stats)

: 107-138 (stats) Sixers – Heat : 101-108 (stats)

: 101-108 (stats) Nets – Wizards : 102-119 (stats)

: 102-119 (stats) Wolves – Bulls 127-108 (stats)

– Bulls 127-108 (stats) Jazz – Warriors : 131-128 (stats)

– Warriors : 131-128 (stats) Nuggets – Pelicans : 144-119 (stats)

– Pelicans : 144-119 (stats) Thunder – Suns : 140-109 (stats)

– Suns : 140-109 (stats) Kings – Magic : 111-130 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Dans le duel entre les deux derniers numéros 1 de Draft, c’est Victor Wembanyama qui a pris le meilleur sur Zaccharie Risacher.

Tidjane Salaün a retrouvé les parquets de NBA après plusieurs semaines en G-League.

En parlant des Hornets, Moussa Diabaté sort un joli double-double à 10 points et 13 rebonds face aux Bucks.

Autre double-double, celui de Rudy Gobert face aux Bulls avec 10 points et 15 rebonds.

Presque double-double pour Guerschon Yabusele avec 9 points et 9 rebonds dans la défaite des 76ers face au Heat.

On garde le meilleur pour la fin avec le triple-double de Bilal Coulibaly à 11 points, 10 rebonds et 11 passes face aux Nets.

Le highlight de la nuit

DARIUS GARLAND FOR THE WIN… BIIIIINGOOOOOO 🔥🔥 pic.twitter.com/NdEdSRbq5Q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

