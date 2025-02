Victor Wembanyama a été clutch face aux Hawks !

Pour les grands débuts de De’Aaron Fox, Victor Wembanyama s’est employé pour permettre au Renard de remporter sa première victoire avec sa nouvelle équipe. Pour cela, l’Alien a – encore une fois – été clutch.

Pour une fois, Victor Wembanyama n’était pas la star principale d’un match des Spurs. Un événement assez rare pour être souligné. De’Aaron Fox lui a volé un peu de lumière.

Un mal pour un bien finalement puisqu’on a pu voir les prémices de la connexion entre l’Alien et le Renard. Un duo qui a tout pour faire des ravages sur les prochaines années.

La première connexion entre Victor Wembanyama et De’Aaron Fox. BANG 👽🦊 pic.twitter.com/2Xq8PUO5DM

Après une grosse première mi-temps de la part de D-Fox, Victor Wembanyama a attendu la fin de match pour se montrer. Dans le dernier acte, il fut le roi sur le terrain en défense et attaque.

Dans les dernières minutes, Wemby met un gros putback pour remettre les Spurs devant après un tir raté de De’Aaron Fox.

De’Aaron Fox rate le lay-up, mais…. VICTOR WEMBANYAMA EST LÀ POUR LE PUTBACK ! pic.twitter.com/LUkVm4Uctu

Sur l’ultime possession, il parvient à obtenir deux lancers francs grâce à une passe de… De’Aaron Fox. Un coup de sifflet que Quin Snyder challenge. Une erreur puisqu’il s’ampute de son dernier temps-mort.

Sur la ligne, Victor Wembanyama laisse parler son génie. Le Français inscrit le premier ce qui donne une longueur d’avance à San Antonio. Il rate volontairement le second alors qu’il ne reste que deux secondes à jouer.

WEMBY MISSED THE SECOND ON PURPOSE

SPURS WIN pic.twitter.com/wIyq11QKgG

Sans temps mort, Trae Young est obligé d’envoyer un Ave Maria et prier pour que le ballon transperce les files. Sa prière ne sera pas exaucée et les Spurs s’imposent 126-125 grâce à un nouveau coup de génie de Victor Wembanyama.