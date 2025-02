Jimmy Butler portera le n°10 avec les Warriors

Parmi les petites infos sympa qu’on surveille tout le temps en sortie de transfert : le numéro que portera le joueur dans sa nouvelle franchise. Chez les Warriors Jimmy Butler portera le n°10, voilà, c’est l’info.

Après avoir porté le 21 avec les Bulls, le 22 avec le Heat et le 23 avec les Wolves et les Sixers, Jimmy Butler portera donc le 24… pas du tout, le n°10 chez les Warriors. En même temps, si Jimmy Butler aimait la logique on adorerait la laitue.

Jimmy Butler portera le numéro 10 avec les Warriors. https://t.co/ctZWJWtwui

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025



Si Nikola Vucevic jouait à Golden State il aurait donc pu accueillir Jimmy sur du gros Booba bien lourd, “que des n°10 dans ma team” t’as capté, mais malheureusement pour lui c’est plutôt Draymond Green qui l’attendra batte à la main pour lui signifier que c’est bien lui le patron du vestiaire. Pop-corn.

Pour les débuts de Buckets avec les Warriors rendez-vous dans les prochains jours, avec le numéro de Zizou dans le dos. Attention aux coups de boule, mais attention également, trop de refs tuent les refs.