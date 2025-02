Incroyable dénouement lors de Pistons – Cavs. Un match que les Cavs tenaient, avant que Detroit ne revienne enflammer la Little Caesars Arena… mais ça c’était avant, avant que Darius Garland ne pose une énorme clim dans le Michigan.

Darius Garland et les Cavs n’en ont rien à secouer de la trade deadline. A Cleveland on joue au basket et on gagne, on est premier de la Conférence Est, et tant qu’à gagner autant gagner avec panache, laissons les potins et les transferts aux autres.

DARIUS GARLAND FOR THE WIN… BIIIIINGOOOOOO 🔥🔥 pic.twitter.com/NdEdSRbq5Q

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025



Evan Mobley avait lancé les hostilités avec un énorme début de match, Ty Jerome en sortie de banc ou Max Strus dans les airs faisaient le taf et Darius Garland tenait la baguette de chef d’orchestre en l’absence de Donovan Mitchell, ça c’est pour le premier chapitre. Le deuxième ? Un énorme Cade Cunningham, une fois de plus, gardait les Pistons dans le match, et dans un money time lors duquel les Cavs montraient les muscles c’est finalement Darius Garland qui allait repartir avec la feuille comme disent les vieux (moi), avec ce tir énorme du logo, littéralement, au buzzer, littéralement.

Superbe dénouement pour un superbe match, parfait pour ceux qui préfèrent le parquet aux Shams Bomb. Il en faut pour tous les goûts, et si vous n’aimez pas Darius Garland il faut faire quelque chose pour votre palais.