C’était l’événement de la soirée : les grands débuts de De’Aaron Fox sous les couleurs de San Antonio. Pour sa première, le Renard s’est fait remarquer avec 24 points et 13 passes, le tout ponctué avec une win face aux Hawks.

Débarqué à San Antonio dimanche dernier, De’Aaron Fox enfilait pour la première fois le maillot des Spurs pour aller défier les Hawks.

Pour ses débuts, l’ancien des Kings ne s’est pas manqué. Pour commencer, il a régalé les copains et on a pu voir la première connexion – et certainement pas la dernière – avec Victor Wembanyama.

La première connexion entre Victor Wembanyama et De’Aaron Fox. BANG 👽🦊 pic.twitter.com/2Xq8PUO5DM

Après avoir distribué les caviars histoire de s’intégrer bien comme il faut dans l’effectif des Spurs, D-Fox s’est mis à attaquer plus sérieusement avec deux premières bombinettes longue distance pour se mettre en jambes.

LES PREMIERS POINTS DE DE’AARON FOX SOUS LES COULEURS DES SAN ANTONIO SPURS 🎯 pic.twitter.com/TCrBAYRjC3

Le deuxième quart-temps, c’est clairement là où il se fait le plus remarquer. De la transition, du mid-range, de la passe décisive, le Renard a montré un aperçu plus qu’intéressant de tout ce qu’il pouvait apporter aux Spurs. Au-delà des stats, grâce à lui, San Antonio n’a pas pris pendant que Victor Wembanyama était assis sur le banc.

Ceci dit, les Texans vont prendre l’eau dans le troisième quart-temps. Les Éperons se font masser par les Faucons et se prennent un joli 43-31 au retour des vestiaires.

Contrairement à la première période, De’Aaron Fox est bien moins en vue et cette impression se confirme sur la fin de match. Alors qu’Atlanta remonte grâce à un Trae Young des très grands soirs, le néo-Spur s’efface peu à peu, mais il a pu compter sur le génie de Victor Wembanyama pour permettre à San Antonio de s’imposer 126-125.

PREMIÈRE SORTIE SOUS LES COULEURS DES SPURS RÉUSSIE POUR DE’AARON FOX :

• 24 POINTS

• 11/22 AU TIR

• 5 REBONDS

• 13 PASSES

• LA WIN 126 – 115 FACE AUX HAWKS pic.twitter.com/5i9lTm6Fn8

De’Aaron Fox boucle cette première sortie avec 24 points et 13 passes et devient le premier joueur de l’histoire Spurs à sortir une performance à plus de 20 points et 10 passes pour sa première sortie sous les couleurs texanes.

De très bon augure pour la suite…