De’Aaron Fox aux Spurs : transfert magnifique, situation parfaite !

Les fans de San Antonio Spurs ne pouvaient rien demander de plus. Ils ont récupéré De’Aaron Fox en ne perdant aucune pépite de l’effectif actuel et en conservant (presque) tous leurs picks de Draft intéressants. Analyse d’une situation idyllique !

C’est officiel, De’Aaron Fox est le nouveau lieutenant de Victor Wembanyama, le pourvoyeur de ballons principal, le Robin d’un Batman du Chesnay-Rocquencourt. Sur le papier, l’association marche parfaitement bien. Le meneur de jeu est capable d’être brillant en transition comme sur jeu placé, est clutch, un bon distributeur de ballon et un défenseur loin d’être minable. Wemby va souvent lui offrir des couloirs de drives et le renard lui rendra bien en le servant dans d’excellentes dispositions.

De plus l’ancienne star des Kings a l’air emballé par le projet et semble vouloir rester longtemps dans une des meilleures situations de NBA.

Et en plus de son arrivée, c’est la colonne départ qui doit faire très plaisir aux supporters des éperons. Devin Vassell, Jeremy Sochan, Stephen Castle, Chris Paul et même Keldon Johnson sont tous conservés, c’est à peine croyable. Le seul joueur de rotation qui s’en va est Tre Jones, mais avec l’arrivée de Fox, CP3 va repasser sur le banc et le manque sera plus que compensé. Zach Collins et Sidy Cissoko plient également bagage.

Les Spurs envoient une valise de picks, mais ni Devin Vassell, ni Jeremy Sochan, ni STEPHON CASTLE ne quittent le Texas !!! 😱 https://t.co/5vmMcsVvlF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025

Mais pour conserver tous ces joueurs, les Texans ont sans doute du se débarrasser d’un énorme capital de picks de Draft ? Oui … et non. Les Spurs ont laissé partir sept choix (quatre au premier tour et trois au second). Mais parmi les quatre picks “important”, deux sont protégés et un leur appartient, donc par définition, devrait être mal placé. La seule inconnue est celui des Timberwolves en … 2031.

En somme, San Antonio est parvenu à conserver tous leurs meilleurs choix, dont les trois d’Atlanta entre 2025 et 2027 !

Here are the first round picks that San Antonio has remaining:

Own: 6 of their next 7

Two unprotected from Atlanta (2025 and 2027)

Swap rights: Atlanta (2026)

Swap rights: Boston (2028, top-1 protected)

Swap rights: More favorable of Dallas and Minnesota (top-1 protected)…

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 3, 2025

Dès aujourd’hui, les Spurs peuvent aligner un cinq majeur : Fox – Vassell – Barnes – Sochan – Wembanyama avec des joueurs comme Paul – Castle – Johnson et Mamukelashvili en sortie de banc. Le tout avec un nombre d’assets suffisant pour largement se renforcer dans un futur proche.

R.C Buford et son équipe ont réalisé un transfert remarquable qui leur ouvre grand le champ des possibles. Victor Wembanyama peut être heureux, le futur s’annonce brillant dans le Texas !