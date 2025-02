Zach LaVine retrouve DeMar DeRozan : de Chicago à Sacramento !

Zach LaVine et DeMar DeRozan ont évolué trois ans ensemble sous les couleurs des Chicago Bulls. Après moins de six mois de séparation, les deux hommes sont réunis à Sacramento. Mais dans quel but ?

DeMar DeRozan a déjà réagi en story Instagram en postant une photo avec Zach LaVine, la musique “Reunited” en fond sonore. Les deux hommes sont amis, et vont avoir l’opportunité de rejouer ensemble dans un contexte différent de celui de Chicago.

Mais les projets des Kings et des Bulls ont quand même de nombreux points commun. Ils reposent sur l’association du duo avec un pivot européen doué offensivement, qui ne défend que peu. Pendant trois ans dans l’Illinois, les fans ont pu constater que ça n’allait nulle part, alors pourquoi retenter l’expérience en Californie ?

Ce qui a motivé les Kings à accepter le transfert de De’Aaron Fox, c’est avant tout les six choix de Draft reçus (trois premiers tours et trois seconds). L’ancien arrière des Bulls est un plus puisqu’il réalise une très belle saison et entre dans les dernières années de son contrat. En cas de rebuild, il sera une pièce très intéressante dans un futur échange.

DeMar DeRozan avait lui été plutôt clair : c’est la présence de De’Aaron Fox qui l’a motivé pour rejoindre Sacramento. Alors combien de temps l’ailier restera-t-il avant, à nouveau, d’être dans les rumeurs de transfert.

Un duo réuni pour mieux se quitter ? C’est une vision peut-être simpliste, mais assez probable. Dans six semaines, les deux hommes seront trentenaires et les Kings doivent pertinemment savoir que l’effectif actuel n’est pas assez bon pour faire trembler la Conférence Ouest. Le point positif, c’est qu’ils ne pourront pas plus les brader que les Bulls qui, en échange des deux All-Stars, ont donc récupéré : Chris Duarte, Tre Jones, Zach Collins, Kevin Huerter, un premier tour et deux seconds. Une hérésie.

Alors, combien d’alley-oops à venir en Californie pour les deux ailiers qui ne se quittent plus ?