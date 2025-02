Résumé NBA de la nuit : les Grizzlies s’imposent à Milwaukee !

Cinq matchs étaient au programme cette nuit et même si le sportif a été relégué au second rang avec tous ces trades, il y a eu des belles choses sur les parquets. La remontée des Celtics et la victoire des Grizzlies par exemple …

Les résultats de la nuit

Pistons – Bulls : 127-119 (stats)

– Bulls : 127-119 (stats) Raptors – Clippers : 115-108 (stats)

– Clippers : 115-108 (stats) Cavaliers – Mavericks : 144-101 (stats)

– Mavericks : 144-101 (stats) Sixers – Celtics : 110-118 (stats)

: 110-118 (stats) Bucks – Grizzlies : 119-132 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Nicolas Batum a réalisé un de ses meilleurs matchs de la saison face aux Raptors. Le vétéran des Clippers a envoyé 11 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre à 4/5 au tir et 3/4 de loin !

Guerschon Yabusele continue à être une des plus belles histoires de toute la Ligue. Contre son ancienne franchise des Boston Celtics, le Dancing Bear a compilé 21 points et 6 rebonds à 8/13 au tir !

Le highlight de la nuit

DANCING BEAAAAR !!! 💪😱 pic.twitter.com/3wYLE7ZzTj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025

