Wemby est revenu et la NBA continue ! Trois matchs sont à suivre cette nuit dont une éventuelle fin de série entre OKC et Phoenix, la réponse attendue des Pistons mais surtout un Game 5 entre Wolves et Nuggets qui s’annonce explosif !

The Timberwolves and Thunder are looking to close out their series tonight 👀 pic.twitter.com/7uOhafPGkW

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 27, 2026

Magic – Pistons (2h)

2-1 pour Orlando

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Le Magic sort d’une grosse perf’ à la maison dans le Game 3 ! Place maintenant au Game 4 qui s’annonce bouillant puisqu’Orlando peut faire le break et créer la surprise ! Pour éviter cela, Cade Cunningham et Jalen Duren, notamment, devront hausser leur niveau de jeu.

Rendez-vous à 2h pour une surprise, ou pour le retour à une série serrée.

Suns – Thunder (3h30)

3-0 pour Phoenix

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OKC a la possibilité d’expédier sa série dès ce soir ! Et honnêtement, au vu de ce qui a été proposé lors des trois derniers matchs, autre chose qu’un sweep serait étonnant ! Mais les Suns, dos au mur, auront l’énergie du désespoir et voudront très certainement s’offrir un peu de répit… alors soyez au rendez-vous.

Nuggets – Wolves (4h30)

3-1 pour Minnesota

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C’est LE match de la nuit ! La série retourne à Denver après deux grosses défaites des Nuggets à Minneapolis. Les Wolves, qui joueront sans Anthony Edwards (absent pour plusieurs semaines) et sans Donte DiVincenzo (rupture du tendon d’Achille), auront un gros défi devant eux : conclure une série à l’extérieur !

Et les Loups du Minnesota auraient la bonne idée de finir le boulot dès ce soir. Parce qu’au vu des blessés, si Denver revient à 3-2 et même si les Wolves ont largement dominés les trois derniers matchs, la dynamique pourrait vite s’inverser derrière…

Quoi qu’il arrive, on sent que ce duel est à un rien de basculer dans un sens comme dans l’autre. Alors préparez-vous pour la bataille !

Seul espoir côté Nuggets : les deux dernières équipes à avoir remonté un déficit de 3-1 en Playoffs, c’est… Denver.

Face au Jazz et aux Clippers dans la bulle en 2020.

Peuvent-ils le refaire ? 🤔🤔 pic.twitter.com/QgY782C7HD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir