Exceptionnel hier soir lors du Game 4 à Portland, Victor Wembanyama a été sans pitié avec les Blazers. Une performance motivée par l’excitation du retour, mais aussi par une certaine frustration concernant la manière avec laquelle sa commotion a été gérée.

« J’avais beaucoup d’émotions en moi avant le match, de l’excitation, bien sûr, mais aussi de la frustration. J’ai tout lâché ce soir. »

Voici les mots prononcés par Wemby juste après le buzzer final hier soir, au micro de Malika Andrews. Cette frustration a été mentionnée une nouvelle fois par Victor en conférence de presse d’après-match :

Je lui ai demandé après le match quelle avait été la raison pour ne pas l’autoriser à jouer vendredi, et il a répondu qu’on ne lui en avait donné « aucune ».

Sa frustration semble venir de là, du manque de communication et d’explications de la part de la NBA pendant le… https://t.co/hEkf7WzPQv

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) April 27, 2026

Jared Weiss, qui couvre Wembanyama et les Spurs pour The Athletic, a apporté quelques précisions supplémentaires.

Victor voulait jouer le Game 3 et se sentait prêt, recevant le feu vert du staff médical de San Antonio. Néanmoins, il n’a pas reçu l’autorisation du directeur du protocole commotion de la Ligue, ce qui l’a poussé à contacter un neurologue indépendant avec qui il a échangé sur ses symptômes. Insuffisant néanmoins pour avoir l’autorisation finale de la NBA, qui ne lui aurait pas donné de raison précise concernant ce refus.

Victor Wembanyama a tout de même tenu à remercier les médecins (ceux des Spurs et de la NBA), insistant sur le fait que c’est vraiment le processus derrière la gestion de sa commotion qui l’a déçu.

Victor Wembanyama juge « très décevante » la manière dont a été gérée sa commotion cérébrale.

Il précise bien que ce n’est pas la faute des médecins ou des Spurs et souhaite attendre la fin de saison pour en dire plus…pic.twitter.com/uqk0rwquoa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2026

Sans Wemby, les Spurs avaient remporté le Game 3 sous l’impulsion de Stephon Castle et Dylan Harper. Hier soir, ils ont pu compter sur un Victor XXL, au taquet pour son grand retour.

En 34 minutes de jeu, et tout particulièrement en deuxième mi-temps, Victor a mangé les Blazers tout crus, terminant avec une ligne de stats d’extraterrestre : 27 points, 11 rebonds, 7 contres, 4 interceptions et 3 passes.

De quoi mettre définitivement l’épisode de la commotion derrière lui.