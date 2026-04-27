Les Rockets évitent le sweep face aux Lakers, ça fait 3-1 ! (115-96)

Il n’y a pas eu photo dans ce Game 4 entre les Houston Rockets et les Los Angeles Lakers. Les locaux se sont envolés au score à la fin du premier quart-temps et n’ont jamais lâché la tête. Ils ne subiront pas de coup de balai !

Box-score de cette première victoire texane

Les Houston Rockets risquaient l’humiliation. De nouveau privés de Kevin Durant, un doux bruit de coup de balai commençait à se faire entendre. Douloureux pour une équipe que beaucoup voyaient passer ce premier tour.

Mais cette nuit, les hommes d’Ime Udoka ont défendu leur honneur et ont évité de repartir fanny. Ils se sont largement imposés devant leur public (115-96) et obligeront les Los Angeles Lakers à s’employer au moins 48 minutes de plus. LeBron James n’a notamment pas existé dans la rencontre : 10 points, 4 rebonds, 9 passes à 2/9 au tir avec 8 pertes de balle.

Derrière un Alperen Sengun inspiré, les Rockets se sont envolés en fin de premier quart-temps et si un léger run des Angelinos quelques minutes plus tard a pu les faire douter, un deuxième coup d’accélérateur derrière Reed Sheppard a été fatal. Le 3e quart-temps n’a été qu’une grande démonstration. Bizarrement, quand cette équipe de Houston s’approche des 50% au tir et dépasse les 30% à 3-points, elle gagne le basketball. Étrange non ?

Belle réponse de Reed Sheppard après les critiques du Game 3 :

16 points en 17 minutes pour le moment ! 🔥pic.twitter.com/b0PFVdWPQM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2026

Tari Eason est également un grand nom de cette victoire. Il a été précieux en défense et a souvent mis fin aux bribes d’espoirs des visiteurs. Une partie rondement menée dans l’ensemble qui fait du bien aux fans, peut-être à défaut de véritablement les rassurer. L’expulsion de Deandre Ayton dans le troisième quart a même été l’occasion pour Kevin Durant de faire son petit numéro.

Ptdrrrr quel gamin 😭😭😭 pic.twitter.com/u0ksaqGZfM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2026

Rendez-vous ce mercredi soir pour le Game 5 en Californie. LeBron James et ses coéquipiers essaieront de clore l’affaire pour bénéficier d’un peu de repos avant d’éventuelles demi-finales de Conférence.