Menés 2-1, les Sixers pouvaient compter sur le retour de Joel Embiid aux affaires sur ce Game 4 après son opération de l’appendicite pour espérer renverser la vapeur. Malheureusement, Boston a joué de façon très sérieuse ce soir, tandis que les Sixers n’ont jamais semblé en mesure de soutenir leur pivot fraîchement revenu.

Ce match démarre en tout cas sur les chapeaux de roues avec un énorme dunk du pivot Portugais Neemias Queta, histoire de bien lancer les hostilités comme il se doit. En face, Joel Embiid retrouve son public et prend le jeu à son compte sous la clameur de la Xfinity Mobile Arena qui célèbre le retour à la compétition de son franchise-player.

Welcome back Joel Embiid !!! 🔥pic.twitter.com/UAOShd2CKl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026

Le pivot américano-camerounais prouve que ses pépins physiques ne semblent pas le gêner outre mesure, mais il est également très seul en ce début de match. Tyrese Maxey, Paul George et surtout VJ Edgecombe sont en galère et les C’s ne se font pas prier pour sanctionner et mettre leur adversaire du soir à distance.

Chez les Verts, c’est d’abord un effort collectif pour tenir une maigre avance avant de laisser place au show Payton Pritchard. Le meneur, de nouveau dans un rôle de sixième homme, va inscrire 13 points rien que dans le premier quart-temps et son entrée coïncide avec le premier gros écart du match en faveur de Boston, les 12 premières minutes se terminent sur le score de 34 à 18.

Le deuxième quart-temps commence exactement comme s’est fini le premier, à savoir avec les Celtics le pied sur l’accélérateur. PP continue son chantier et les starters s’y mettent aussi, Pritchard termine le premier acte avec 18 points au compteur. En face, Joel Embiid accuse le coup physiquement et se montre maladroit (3/10 au tir à la mi-temps).

La mi-temps arrive peut-être à point nommé pour les Sixers, qui n’ont scoré que 38 points en 24 minutes soit seulement 6 de plus que le banc des C’s. L’occasion de renverser la vapeur va se présenter, et Tyrese Maxey la prend à bras le corps avec un 3 points d’entrée, mais Jayson Tatum répond par un fadeaway compliqué avec la faute.

Troisième quart-temps extrêmement propre de Jayson Tatum.

Les Sixers semblent définitivement largués ! 👀pic.twitter.com/iC0tV1tAgq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2026

Comme si cela ne suffisait pas, Derrick White continue sa mission défensive et le duo Jaylen Brown-Jayson Tatum commence enfin à trouver la mire et mettent un terme aux derniers espoirs de leurs opposants. Dans leur sillage, l’écart flirte avec les 30 points en faveur des C’s tandis que Philadelphie semble déjà déposer les armes, le T-Max a beau tenter des choses, rien n’y fait.

Les « Jay Brothers » ont scoré les 22 premiers points de leur équipe dans le 3e quart-temps, avant qu’un Payton Pritchard sauvage ne réapparaisse pour envoyer de la ficelle longue distance. De quoi facilement prendre le dessus sur Embiid, Maxey et Paul George qui ne parviennent pas du tout à tenir la cadence imposée par Payton Pritchard et ses 32 points après 36 minutes de jeu.

32 points en 25 minutes pour ce monstre ! 🍀pic.twitter.com/Zclr1kK94D

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2026

Les hommes de Joe Mazzulla déroulent tranquillement jusqu’à la fin du match et les coachs finissent par ouvrir leurs bancs respectifs pour les dernières minutes. La suite ne sera qu’un enchaînement d’actions de types qui veulent se montrer et profiter de cette exposition pour marquer quelques points.

Le trio Pritchard-Tatum-Brown a inscrit 82 points, soit seulement 24 de moins que l’entièreté de l’effectif des Sixers, qui s’est bien fait fouetter ce soir. Et surtout, les C’s ont inscrit 24 tirs primés, un record pour la franchise. Lorsque Boston met dedans de la sorte derrière l’arc, il faut juste prier très fort et attendre que ça passe, c’est un peu ce qu’ont fait les joueurs de Philly ce soir.

Victoire finale nette et sans bavure des visiteurs sur le score de 128 à 96, Boston a un pied et peut-être bien quelques orteils en demi-finales de conférence. Concernant les fans de Philly, les « WE WANT BOSTON » se font bien plus rares dans l’antre des Sixers…

Les fans des Celtics font bien plus de bruit que ceux des Sixers à Philadelphie ! 🥶pic.twitter.com/nakAZlvzaE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2026