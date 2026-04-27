Les Blazers recevaient les Spurs pour la deuxième fois consécutive ce soir. Et si Portland a bien cru pouvoir embêter leurs adversaires de ce premier tour, c’était sans compter sur une deuxième mi-temps de feu de la part des Texans et de Victor Wembanyama, longtemps incertain mais qui a finalement disputé cette rencontre, et qui l’a marquée de son empreinte.

Pourtant, ce sont les Blazers qui prennent rapidement l’avantage en ce début de match, les Spurs répondent du tac au tac et passent ensuite un 9-0 à leurs adversaires pour reprendre confiance et prendre l’avantage.

Mais Portland ne s’en laisse pas conter et revient notamment grâce à Toumani Camara, très actif des deux côtés du parquet, comme d’habitude on a envie de dire, mais aussi grâce aux remplaçants Jerami Grant et Shaedon Sharpe.

De son côté, Victor Wembanyama fait preuve d’une relative maladresse pour son retour aux affaires mais prouve encore une fois que les Spurs changent de dimension lorsqu’il est sur le parquet. Il envoie son premier tir longue distance après un peu plus de 9 minutes de jeu, pour le plus grand bonheur des 2500 personnes présentes au Grand Rex

Victor Wembanyama à 3-poiiiiinnnnttssss !!! 🔊 🔊 🔊 pic.twitter.com/Pvpe08dBcH

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Le deuxième quart-temps débute et la maladresse des Spurs persiste tandis qu’en face, les Blazers semblent lancer un caillou dans l’océan. Tout tombe dedans, même ce shoot du logo de Jrue Holiday, et Robert Williams III joue à saute-mouton avec Luke Kornet.

Portland cale un 13-0 aux Spurs, impuissants pendant que Wemby est sur le banc. La confiance est de retour et tout Rip City est en feu. Difficile de faire quoi que ce soit pour des Spurs amorphes qui regagnent leur vestiaire avec 17 points dans le buffet et un Stephon Castle peut-être blessé à la main.

Après la pause, SA revient avec de bien meilleures intentions, Wemby est trouvé directement puis l’adresse de loin semble revenir avec Julian Champagnie, De’Aaron Fox puis Devin Vassell, tout en proposant une défense suffocante de l’autre côté du parquet. Wemby est égal à lui-même et livre une prestation plus que solide, surtout pour quelqu’un qui n’était pas sûr de disputer le match encore quelques heures auparavant.

Les Éperons envoient un 13-0 dans les gencives adverses. L’atmosphère est à nouveau irrespirable dans l’Oregon et les Texans repassent même devant. Victor Wembanyama est infranchissable (7 contres) et Portland galère à trouver des solutions, il faut de grandes actions de Jrue Holiday ou Deni Avdija pour faire sauter le verrou, mais seulement par moments, faut pas pousser.

WEMBY A DIT NON À DENI AVDIJA ! 🚫🚫pic.twitter.com/p8WFQdUbU9

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Ce dernier quart-temps est bien évidemment celui de Monsieur Victor Wembanyama, qui enchaîne les alley-oops et les actions défensives de zinzin pour permettre aux siens de se donner un confortable matelas d’écart au meilleur des moments. Les Spurs sont écœurants de réussite derrière l’arc, notamment grâce à De’Aaron Fox, et ont fait de leur défense la Zone 51.

Le break est fait et les sursauts d’orgueil des Blazers ne suffisent pas malgré une tentative de retour en fin de match. Deni Avdija et Stephon Castle, qui n’a finalement rien de grave, en profitent pour s’embrouiller en toute fin de match, et cela ne changera rien au résultat final.

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Match gagné par San Antonio, grâce à une deuxième mi-temps à sens unique (73-35). Les Spurs s’offrent une possibilité de clore la série à la maison dans la nuit de mardi à mercredi. Il faudra faire le boulot au Texas, mais l’impression visuelle du jour laisse à penser que cela devrait être le cas.

VICTOR WEMBANYAMA POUR SON RETOUR :

🔸 27 POINTS

🔸 11 REBONDS

🔸 3 PASSES

🔸 4 INTERCEPTIONS

🔸 7 CONTRES

🔸 +/- de +27

UN EXTRATERRESTRE. 👽👽👽 pic.twitter.com/A5lVZaq2lz

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Les highlights de Victor Wembanyama (27 points, 11 rebonds, 7 contres) dans le Game 4 à Portland :pic.twitter.com/vcZiNeZDiQ

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