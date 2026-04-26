Après avoir réduit l’écart dans le Game 3, les Raptors ont arraché une nouvelle victoire face aux Cavaliers dimanche soir. Victoire 93-89 au terme d’un concours de briques mémorable, gros craquage de Cleveland dans le money-time, 2-2 dans la série !

Les stats du Game 4 entre les Raptors et les Cavs

Menés 84-76 avec cinq minutes restantes à jouer dans le quatrième quart-temps, et le momentum côté Cleveland, les Raptors semblaient bien mal embarqués. Mais c’est précisément le moment choisi par les Dinos pour faire basculer la rencontre de leur côté, pendant que les Cavaliers trouvaient de nouveaux moyens pour s’incliner.

17-5. C’est le run de fin match réalisé par Toronto.

Le run complet des Raptors en vidéo :

How did Toronto even their series vs. Cleveland?

A 17-5 RUN TO END THE GAME 🤯 pic.twitter.com/DfmsvknPg7

— NBA (@NBA) April 26, 2026

Dans le rôle des héros ? Collin Murray-Boyles, énorme dans l’activité et auteur d’un double-double (15-10) en sortie de banc. Brandon Ingram, en galère avec son shoot toute la soirée mais auteur d’un 3-points crucial. Scottie Barnes, qui a marqué six lancers-francs dans les 35 dernières secondes. R.J. Barrett, qui s’est réveillé au bon moment pour aider à faire basculer la rencontre. Et puis Jamal Shead, roi incontesté du hustle !

Dans le même temps, Donovan Mitchell, James Harden et Cie ont fait caca culotte au pire moment. Le duo de stars de Cleveland est encore passé au travers, pendant qu’Evan Mobley et Jarrett Allen ont combiné… 11 points à deux. Clairement pas la bonne formule pour les Cavs.

Malgré l’absence d’Immanuel Quickley, Toronto a donc réussi à relancer complètement la série, s’appuyant sur son intensité défensive et profitant de plusieurs temps forts lors des fins de quart-temps.

Le Game 5 est prévu mercredi à Cleveland.

🚨 RAPTORS 93-89 CAVS !

Toronto arrache la win et égalise dans la série 2-2. Enorme effort dans l’ensemble pour compenser une adresse historiquement nulle (4/30 à 3-points !)

23 points pour Scottie Barnes, 23 pour Ingram, 15-10 de CMB en sortie de banc, 36 LF provoqués et 21… pic.twitter.com/vEvUsZddni

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026

Une maladresse offensive historique

Presque plus que le scénario du match et le résultat final, on retiendra que ce Raptors – Cavs du 26 avril 2026 a testé les limites de la maladresse offensive. On vous balance quelques chiffres, attention ça pique :

Cleveland : 32/87 au tir dont 10/40 à 3-points et 17 turnovers

Toronto : 31/97 au tir dont 4/30 à 3-points

En commençant la rencontre avec un 0/14 à 3-points, les Raptors ont réalisé le pire départ de leur histoire au tir extérieur. C’est aussi la première fois depuis 2015 que deux équipes n’ont pas réussi à atteindre les 40 points à la mi-temps (38-36) dans un match de Playoffs. Un véritable « exploit » dans le basket NBA de 2026.

Je vous jure c’est l’un des pires matchs offensifs que j’ai pu voir en Playoffs…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026